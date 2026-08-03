הנשיא טראמפ אמר כי איראן ניצבת בפני "ההזדמנות האחרונה" להגיע להסכם עם ארצות הברית | "אנחנו רוצים לתת לאיראן הזדמנות אחרונה לפני שנערוף להם הראש", אמר, והוסיף: "אני מקווה שיתעשתו" | לדבריו, "נדע היום או מחר לאן זה הולך. זה לא כזה מסובך. אנחנו מדברים על פתיחת הורמוז כבר מחר" (בעולם)

יוסי נכטיגל