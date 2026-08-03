כיכר השבת
מבזקכיכר השבת

מועצת השלום: נסיגת צה"ל מעבר לקו הצהוב רק לאחר פירוק מוחלט של נשק בעזה

מועצת השלום פרסמה הודעה רשמית לפיה ישראל והמועצה שותפות למטרה של פירוק מוחלט של נשק ברצועת עזה ומעבר לממשל אזרחי. לפי ההודעה, נסיגה של צה"ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק, וזה חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד.

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

22:37

קוממיות: קיצוניים הגיעו למחות נגד תושב היישוב שנטען שינהל את תוכנית "מעלות צור"

עשרות קיצוניים הגיעו הערב להפגין סמוך לביתו של הערשי לנדו ביישוב קוממיות | לטענת המפגינים, לנדו העובד בארגון “מעלות צור” צפוי לעמוד בראש הארגון לאחר פטירתו של יעקב פרבר ז"ל (חרדים)

חזקי שטרן
22:25

תקיפה ישראלית במערב עזה: 2 הרוגים ומספר פצועים

כטב"ם ישראלי תקף רכב ברחוב א-רשיד במערב העיר עזה, ליד מסגד שיח' עג'לין בחוף הים. בתקיפה נהרגו שני פלסטינים ונפצעו מספר נוספים. התקיפה בוצעה לאחר יותר מיממה של שקט יחסי באזור.

קובי אטינגר
22:24

נער בן 15 נפצע בינוני באירוע אלימות בשדרות

נער בן 15 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות בשדרות. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 21:20. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי עם פציעות חודרות.

קובי רוזן
22:19

כטב"ם תקף רכב בצפון הרצועה; צה"ל: לא קיבלנו הנחיה לנצור את האש

22:13

שורד הטבח בבארי שאיבד את אשתו ואת בנו קיבל הצעת שיריון בליכוד - כך הוא ענה

בליכוד הציעו שריון לאבידע בכר, מגיבורי קיבוץ בארי בטבח שמחת תורה, אך הוא סירב | עוד דווח כי נתניהו ניסה לצרף לרשימה גם את שר האוצר לשעבר משה כחלון, אך הניסיון לא צלח עד כה (פוליטי)

יוני גבאי
21:55

אסון בין הזמנים: הבחור מאיר שער ז"ל נהרג בהתהפכות רייזר בשטח פתוח סמוך ליישוב נווה ארז 

תלמיד ישיבת פוניבז׳, הבחור מאיר שער, בן 21 מבני ברק, נהרג הערב בהתהפכות רייזר בשטח פתוח סמוך ליישוב נווה ארז ליד מעלה מכמש | שער, שהתארס רק בשבוע שעבר, נהרג בהתהפכות הטרקטורון ומותו נקבע במקום, חברו נפצע במצב קל, ופונה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים (חרדים)

נחמן שטרנהרץ
21:47

אסון: תלמיד ישיבת פוניבז׳ מאיר שער, בן 21 מבני ברק, נהרג בהתהפכות הרייזר

בחור בן 21 נהרג לאחר שהטרקטורון התהפך בשטח פתוח • פצוע נוסף במצב קל פונה לבית חולים | היום שחלף היה יום קשה במיוחד בבין הזמנים לציבור החרדי (חדשות חרדים)

קובי אטינגר
21:36

טראמפ על איראן: "ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה - לפני שנערוף אותם"

הנשיא טראמפ אמר כי איראן ניצבת בפני "ההזדמנות האחרונה" להגיע להסכם עם ארצות הברית | "אנחנו רוצים לתת לאיראן הזדמנות אחרונה לפני שנערוף להם הראש", אמר, והוסיף: "אני מקווה שיתעשתו" | לדבריו, "נדע היום או מחר לאן זה הולך. זה לא כזה מסובך. אנחנו מדברים על פתיחת הורמוז כבר מחר" (בעולם)

יוסי נכטיגל
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר