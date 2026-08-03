תקיפה ישראלית במערב עזה: 2 הרוגים ומספר פצועים

עשרות קיצוניים הגיעו הערב להפגין סמוך לביתו של הערשי לנדו ביישוב קוממיות | לטענת המפגינים, לנדו העובד בארגון “מעלות צור” צפוי לעמוד בראש הארגון לאחר פטירתו של יעקב פרבר ז"ל (חרדים)חזקי שטרן
מועצת השלום פרסמה הודעה רשמית לפיה ישראל והמועצה שותפות למטרה של פירוק מוחלט של נשק ברצועת עזה ומעבר לממשל אזרחי. לפי ההודעה, נסיגה של צה"ל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק מנשק, וזה חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד.כיכר השבת
נער בן 15 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות בשדרות. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 21:20. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי עם פציעות חודרות.קובי רוזן
בליכוד הציעו שריון לאבידע בכר, מגיבורי קיבוץ בארי בטבח שמחת תורה, אך הוא סירב | עוד דווח כי נתניהו ניסה לצרף לרשימה גם את שר האוצר לשעבר משה כחלון, אך הניסיון לא צלח עד כה (פוליטי)יוני גבאי
תלמיד ישיבת פוניבז׳, הבחור מאיר שער, בן 21 מבני ברק, נהרג הערב בהתהפכות רייזר בשטח פתוח סמוך ליישוב נווה ארז ליד מעלה מכמש | שער, שהתארס רק בשבוע שעבר, נהרג בהתהפכות הטרקטורון ומותו נקבע במקום, חברו נפצע במצב קל, ופונה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים (חרדים)נחמן שטרנהרץ
בחור בן 21 נהרג לאחר שהטרקטורון התהפך בשטח פתוח • פצוע נוסף במצב קל פונה לבית חולים | היום שחלף היה יום קשה במיוחד בבין הזמנים לציבור החרדי (חדשות חרדים)קובי אטינגר
הנשיא טראמפ אמר כי איראן ניצבת בפני "ההזדמנות האחרונה" להגיע להסכם עם ארצות הברית | "אנחנו רוצים לתת לאיראן הזדמנות אחרונה לפני שנערוף להם הראש", אמר, והוסיף: "אני מקווה שיתעשתו" | לדבריו, "נדע היום או מחר לאן זה הולך. זה לא כזה מסובך. אנחנו מדברים על פתיחת הורמוז כבר מחר" (בעולם)יוסי נכטיגל
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