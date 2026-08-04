שר החוץ האיראני בדרך לפקיסטן | "אופטימיות זהירה" בדרך להסכם

לב מי לא יחרד למשמע הבשורה הקשה הערב, עם פטירתו הטראגית של בחור הישיבה מאיר שער ז"ל בהתהפכות הרייזר | אך לאסון זווית נוספת - מדובר בחתן טרי, שרק בשבוע שעבר זכה להיכנס בברית האירוסין, מה שרק מכפיל ומעצים את עוצמת הכאב | כחתן לחתן (להבדיל בין חיים לחיים) אני מבין את עוצמת ההתרסקות מה'הייפ' של האירוסין - אל תהומות הכאב (מחשבות)