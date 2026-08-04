שר החוץ האיראני בדרך לפקיסטן | "אופטימיות זהירה" בדרך להסכם

במעמד אדיר של הכנסת ספר תורה שהתקיים אמש ברחבת הכותל המערבי, שאורגן ע"י חסידות חב"ד לזכותם של כלל ילדי ישראל, נשא דברים חוצבי להבות אש, חבר המועצת ראש הישיבה, הגאון רבי ראובן אלבז, נשיא מוסדות 'אור החיים' • צפו בתיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
הליכוד ו'ישר!' בשוויון עם 23 מנדטים כל אחת • 'ביחד' שומרת על 14 מנדטים | גוש האופוזיציה מגיע ל-70 מנדטים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
שריפה פרצה בקומה ראשונה בבניין מגורים באשדוד בשעות הלילה • גבר כבן 70 פונה במצב אנוש לאחר שאיפת עשן כבדה | צוותי החירום נלחמים על חייו (בארץ)דוד הכהן
חילוץ דרמטי של שלושה בחורי ישיבה שנסחפו בלב הכנרת, שעות ספורות לאחר התהפכות הטרקטורון הקטלנית, אסון בו נהרג חתן צעיר – ברקע שורת אסונות קשים שמטלטלים את המגזר, כוחות ההצלה זועקים לשמור על הנחיות ולמנוע את האסון הבא (בארץ)קובי רוזן
גורמים משפטיים מעריכים כי בשבועות הקרובים תתקבל החלטת היועמ"שית בשאלה אם להעמיד לדין את חבר הכנסת מגוש השמאל לאחר שהדליף פרוטוקולים חסויים מוועדת החוץ והבטחון (משפט)משה כהן
לב מי לא יחרד למשמע הבשורה הקשה הערב, עם פטירתו הטראגית של בחור הישיבה מאיר שער ז"ל בהתהפכות הרייזר | אך לאסון זווית נוספת - מדובר בחתן טרי, שרק בשבוע שעבר זכה להיכנס בברית האירוסין, מה שרק מכפיל ומעצים את עוצמת הכאב | כחתן לחתן (להבדיל בין חיים לחיים) אני מבין את עוצמת ההתרסקות מה'הייפ' של האירוסין - אל תהומות הכאב (מחשבות)
עשרות קיצוניים הגיעו הערב להפגין סמוך לביתו של הערשי לנדו ביישוב קוממיות | לטענת המפגינים, לנדו העובד בארגון “מעלות צור” צפוי לעמוד בראש הארגון לאחר פטירתו של יעקב פרבר ז"ל (חרדים)חזקי שטרן
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ