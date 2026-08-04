נער בן 14 נפצע בינוני בתאונת אופניים חשמליים במגדל העמק

ממצאי חקירת השריפה בסופר ברמת בית שמש, הממוקם בקומת הכניסה של בניין מגורים בן שמונה קומות, העלו כי משחק באש של ילדים גרם לפרוץ הדליקה | כל הפרטים (חדשות)קובי רוזן
בעוד המתיחות האזורית מגיעה לשיא ומאיימת להבעיר את המזרח התיכון כולו, מתברר כיצד בחרו קהיר ועמאן לנקוט בצעד מנוגד לציפיות, סירבו להצטרף לעימות הישיר מול טהראן, והעדיפו לשמור בקנאות על יציבות שלטונן ועל אינטרסים כלכליים קיומיים (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
האלוף טומי צ'רי הדהים את עולם הספידקיובינג כשהעמיד את הסטופר ופתר את הקובייה במהירות שיא (חדשות בעולם)דני שפיץ
הקבינט יתכנס הערב על רקע ההתנגדות להסכם עם חמאס והתפתחויות במתיחות מול איראן.כיכר השבת
פרשת הריגול חמורה שנחשפה בימי מלחמה מסעירה את עולם החסידות | האיראנים גייסו את יעקב פרל, חסיד סאטמאר מארה"ב וקראו לו להשתלב בשכונה דתית, והוא סיפק תיעוד מפורט של בכירים וסידורי אבטחתם | בן גביר, שתיעוד שלו נשלח על ידי המרגל לאיראן, הגיב: "מי שמאמין לא מפחד" (חדשות, חרדים)קובי אטינגר
בשכונת פרדס כץ בבני ברק נחגגה בשבת האחרונה שמחת השבע ברכות לרגל נישואי נכד האדמו"ר מקופיטשניץ עם נכדת גאב"ד השכונה הגאון רבי אהרן שפירא • במוצאי השבת ערך החתן את מעמד ה'הבדלה' – וזכה לברד של מגבות וחפצי נוי כמנהג המסורתי בחצרות הקודש • צפו (חסידים)חיים רוזנבוים
משרד הבריאות מדווח על עגלה שנגועה בכלבת, שמתה ב-31 ביולי ברפת בישוב מעלה גמלא שבגולן. עד כה טופלו 4 אנשים שנחשפו לעגלה בטיפול מונע. המשרד קורא למי שהיה במגע עם בעל החיים או עם בעלי חיים משוטטים באזור בין 17-31 ביולי לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות כנרת (04-6710300) או ללשכת הבריאות הקרובה. בעלי חיות מחמד מתבקשים ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי לוידוא מצב חיסונים.יוסי נכטיגל
ג'ורדן וילמור תמיד חלם ללבוש את מדי המשטרה, אבל רגע אחד כמעט עצר את הכול | דווקא כשהחלום היה קרוב מתמיד להיעלם, הגיעה עזרה ממקום בלתי צפוי (חדשות בעולם)דני שפיץ
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ