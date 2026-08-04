נער בן 14 נפצע בינוני בתאונת אופניים חשמליים במגדל העמק

פרשת הריגול חמורה שנחשפה בימי מלחמה מסעירה את עולם החסידות | האיראנים גייסו את יעקב פרל, חסיד סאטמאר מארה"ב וקראו לו להשתלב בשכונה דתית, והוא סיפק תיעוד מפורט של בכירים וסידורי אבטחתם | בן גביר, שתיעוד שלו נשלח על ידי המרגל לאיראן, הגיב: "מי שמאמין לא מפחד" (חדשות, חרדים)

קובי אטינגר