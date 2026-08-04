משרד הבריאות מדווח על עגלה שנגועה בכלבת, שמתה ב-31 ביולי ברפת בישוב מעלה גמלא שבגולן. עד כה טופלו 4 אנשים שנחשפו לעגלה בטיפול מונע. המשרד קורא למי שהיה במגע עם בעל החיים או עם בעלי חיים משוטטים באזור בין 17-31 ביולי לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות כנרת (04-6710300) או ללשכת הבריאות הקרובה. בעלי חיות מחמד מתבקשים ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי לוידוא מצב חיסונים.

יוסי נכטיגל