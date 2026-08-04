כיכר השבת
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פועל בן 22 נפצע בינוני מחפץ כבד באתר בנייה בנתניה

צעיר בן 22 נפצע במצב בינוני מחפץ כבד שפגע בו במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב צבי שכטרמן בנתניה. הפועל סובל מחבלות בגפיים, וצוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים לניאדו. האירוע התרחש בשעה 09:32 בבוקר.

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פעוט חרדי בן שנתיים נפצע הבוקר כתוצאה מסיר מרק רותח שנשפך עליו בביתו בבני ברק | הוא פונה לבית החולים במצב בינוני עם כוויות בגופו (חדשות)

קובי רוזן
12:13

טיל ב-60 מעלות: נהג חזר לרכב וגילה שניצל מפיצוץ 

תיעוד קצר שהופץ ברשת מציג את הרגע שבו מכונית חשופה לשמש הופכת בתוך שעות למקום ממש מסוכן (חדשות בעולם)

דני שפיץ
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דיון הקבינט שתוכנן להערב בוטל

דיון הקבינט שהיה אמור להתקיים הערב בוטל. הדיון היה אמור להתמקד בהתנגדות להסכם עם חמאס ובהתפתחויות במתיחות מול איראן.

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הוא לא חשב שרואים: שוטרים עקבו אחרי תושב אשדוד שניגש למקום מחבוא

פעילות מבצעית וממוקדת הובילה לתפיסתו של חשוד בהחזקה וסחר באמצעי לחימה באזור אשדוד. החשוד הגיע למקום מסתור כשהוא רכוב על טרקטורון והוציא מתוכו אקדח - אל מול עיניהם הפקוחות של הבלשים שזינקו עליו ועצרו אותו על חם (בארץ)

קובי רוזן
11:35

"תרי עין כסלון הוו" - ישראל שפירא יצא לטבול בשניהם וזה מה שהוא גילה | תיעוד

שני מעיינות הוו באותו השם - "עין כסלון" | האחד חי, צונן וקריר, והשני מת ויבש עליו השלום - אבל גם הוא שווה ביקור | איך מגיעים ומה מחכה לכם במקום? | ישראל שפירא עם ההמלצה השמינית לבין הזמנים (טיולים)

ישראל שפירא
11:09

צו הריסה לבית המחבל מפיגוע הירי בכפר תל

מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והריסה לביתו של המחבל פארוק רמדאן שביצע את פיגוע הירי בכפר תל. בפיגוע נהרגו רס"ר (מיל') בניהו מלט ז"ל ורס"ן יובל עזרא ז"ל. המחבל חוסל על ידי כוחות צה"ל בזירת הפיגוע. הצו נמסר בסוף השבוע לבית שבו התגורר המחבל בכפר תל.

ב. ניסני
11:08

בתום פעילות מאומצת: מאיר שער ז"ל שנהרג בתאונת טרקטורון שוחרר לקבורה

בתום פעילות אינטנסיבית שנמשכה לאורך שעות הלילה, הבחור מאיר שער ז"ל, בן ה-21, שנהרג בתאונת הטרקטורון - שבוע לאחר אירוסיו, שוחרר לקבורה לאחר שהושלם הליך הזיהוי | הלווייתו תצא בשעה 12:00 מבית הוריו בבני ברק (חדשות)

חזקי שטרן
10:58

סילמן מורה להמשיך בפרויקט התנינים בשב"ס למרות צו בית המשפט

שרת המשפטים מירי רגב הורתה לרשות התעסוקה והגמלאות להמשיך בהליך פרויקט התנינים, למרות צו בית משפט לבלימתו. לפי ההוראה, יש לקבוע תנאים להחזקת התנינים בשירות בתי הסוהר, שמתכוון להתחיל פיילוט בכלא המחבלים בקציעות בימים הקרובים.

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