כמה חרדים נכנסים בחוף אחד? | צפו בתמונות מהחוף הנפרד באשדוד

פעילות מבצעית וממוקדת הובילה לתפיסתו של חשוד בהחזקה וסחר באמצעי לחימה באזור אשדוד. החשוד הגיע למקום מסתור כשהוא רכוב על טרקטורון והוציא מתוכו אקדח - אל מול עיניהם הפקוחות של הבלשים שזינקו עליו ועצרו אותו על חם (בארץ)

קובי רוזן