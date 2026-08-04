שני מעיינות הוו באותו השם - "עין כסלון" | האחד חי, צונן וקריר, והשני מת ויבש עליו השלום - אבל גם הוא שווה ביקור | איך מגיעים ומה מחכה לכם במקום? | ישראל שפירא עם ההמלצה השמינית לבין הזמנים (טיולים)

ישראל שפירא