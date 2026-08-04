טיל ב-60 מעלות: נהג חזר לרכב וגילה שניצל מפיצוץ 

פעוט חרדי בן שנתיים נפצע הבוקר כתוצאה מסיר מרק רותח שנשפך עליו בביתו בבני ברק | הוא פונה לבית החולים במצב בינוני עם כוויות בגופו (חדשות)קובי רוזן
דיון הקבינט שהיה אמור להתקיים הערב בוטל. הדיון היה אמור להתמקד בהתנגדות להסכם עם חמאס ובהתפתחויות במתיחות מול איראן.כיכר השבת
פעילות מבצעית וממוקדת הובילה לתפיסתו של חשוד בהחזקה וסחר באמצעי לחימה באזור אשדוד. החשוד הגיע למקום מסתור כשהוא רכוב על טרקטורון והוציא מתוכו אקדח - אל מול עיניהם הפקוחות של הבלשים שזינקו עליו ועצרו אותו על חם (בארץ)קובי רוזן
שני מעיינות הוו באותו השם - "עין כסלון" | האחד חי, צונן וקריר, והשני מת ויבש עליו השלום - אבל גם הוא שווה ביקור | איך מגיעים ומה מחכה לכם במקום? | ישראל שפירא עם ההמלצה השמינית לבין הזמנים (טיולים)ישראל שפירא
מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והריסה לביתו של המחבל פארוק רמדאן שביצע את פיגוע הירי בכפר תל. בפיגוע נהרגו רס"ר (מיל') בניהו מלט ז"ל ורס"ן יובל עזרא ז"ל. המחבל חוסל על ידי כוחות צה"ל בזירת הפיגוע. הצו נמסר בסוף השבוע לבית שבו התגורר המחבל בכפר תל.ב. ניסני
בתום פעילות אינטנסיבית שנמשכה לאורך שעות הלילה, הבחור מאיר שער ז"ל, בן ה-21, שנהרג בתאונת הטרקטורון - שבוע לאחר אירוסיו, שוחרר לקבורה לאחר שהושלם הליך הזיהוי | הלווייתו תצא בשעה 12:00 מבית הוריו בבני ברק (חדשות)חזקי שטרן
שרת המשפטים מירי רגב הורתה לרשות התעסוקה והגמלאות להמשיך בהליך פרויקט התנינים, למרות צו בית משפט לבלימתו. לפי ההוראה, יש לקבוע תנאים להחזקת התנינים בשירות בתי הסוהר, שמתכוון להתחיל פיילוט בכלא המחבלים בקציעות בימים הקרובים.כיכר השבת
החום הכבד, הלחות והפסקות החשמל החוזרות הפכו את הלילות בקובה לבלתי נסבלים. כשגם המאווררים והמזגנים הפסיקו לפעול, אלפי תושבים מצאו לעצמם מקום שינה חדש - לא בבית, אלא לאורך טיילת החוף של הוואנה (בעולם)טובה אור
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