בני ברק: סיר מרק רותח נשפך על פעוט חרדי בן שנתיים

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, פרסם חוות דעת חדשה בנושא ניהול פרוטוקול. חוות הדעת קובעת כי יש למעט בפרקטיקה של קיום דיונים מחוץ לפרוטוקול, על מנת למנוע "חלל ראייתי" שעלול לפגוע ביכולת לברר מה התרחש בדיון ולהגביר את השקיפות ואמון הציבור. עוד נקבע כי אם מתקיים דיון כזה, יש לתעד בפרוטוקול את ההחלטה, הסכמת הצדדים ואת חילופי הדברים שקדמו לה. חוות הדעת מבהירה כי "מחוץ לפרוטוקול" אינו פירושו ללא תיעוד כלל, אלא לכל היותר הקלה באופן הרישום, כאשר החוק עדיין מחייב לתעד את עיקרי הדברים.

קובי אטינגר