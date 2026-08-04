בית משפט השלום בירושלים האריך את מעצרם של שבעת החשודים במעורבות ברצח הצעיר בניהו רזי ז"ל, לקראת הגשת כתבי אישום חמורים נגדם. הדיון הסוער לווה בעימותים קשים ובזעקות של בני משפחת המנוח לעבר החשודים | במהלך הדיון חשף נציג המשטרה הודעות מפלילות וטען כי שתי הצעירות שהיו בדירה היו "המוח" מאחורי הרצח האכזרי, והן אלו שהזמינו את התקיפה הקטלנית. במקביל, חומר החקירה מגלה ניסיונות לשדל קטינה לקחת על עצמה את האשמה, וכן מעורבות של קצינת שב"ס בחשד לסיוע לאחד החשודים בזמן שהיה בבריחה (אקטואלי)

קובי אטינגר