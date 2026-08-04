פצוע אנוש מירי ברחוב משה לוי בראשון לציון

בבני ברק התקיימה בשעת צהרים הלווייתו של בחור הישיבה מאיר שער ז"ל, בן ה-21, שנהרג בתאונת הטרקטורון אתמול, שבוע לאחר אירוסיו. מוקדם יותר שוחרר לקבורה לאחר שהושלם הליך הזיהוי שנמשך לאורך הלילה | תיעוד כואב (חדשות)קובי ישראל
אירוע קשה ומטלטל בלב אזור התעשייה בראשון לציון: עורך דין בשנות ה-50 לחייו נורה למוות באור יום בתוך משרדו, לאחר שעל פי החשד התגלע עימות חריף בינו לבין לקוח. כוחות רפואה ומשטרה רבים הוזעקו למקום בעקבות דיווחים על ריב קולני וירי, אך נאלצו לקבוע את מותו של עורך הדין בזירה עקב פציעותיו הקשות. המשטרה פתחה בחקירה נרחבת ומנהלת מצוד נרחב אחר החשוד שנמלט מהמקום (בארץ)קובי רוזן
בית משפט השלום בירושלים האריך את מעצרם של שבעת החשודים במעורבות ברצח הצעיר בניהו רזי ז"ל, לקראת הגשת כתבי אישום חמורים נגדם. הדיון הסוער לווה בעימותים קשים ובזעקות של בני משפחת המנוח לעבר החשודים | במהלך הדיון חשף נציג המשטרה הודעות מפלילות וטען כי שתי הצעירות שהיו בדירה היו "המוח" מאחורי הרצח האכזרי, והן אלו שהזמינו את התקיפה הקטלנית. במקביל, חומר החקירה מגלה ניסיונות לשדל קטינה לקחת על עצמה את האשמה, וכן מעורבות של קצינת שב"ס בחשד לסיוע לאחד החשודים בזמן שהיה בבריחה (אקטואלי)קובי אטינגר
נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, פרסם חוות דעת חדשה בנושא ניהול פרוטוקול. חוות הדעת קובעת כי יש למעט בפרקטיקה של קיום דיונים מחוץ לפרוטוקול, על מנת למנוע "חלל ראייתי" שעלול לפגוע ביכולת לברר מה התרחש בדיון ולהגביר את השקיפות ואמון הציבור. עוד נקבע כי אם מתקיים דיון כזה, יש לתעד בפרוטוקול את ההחלטה, הסכמת הצדדים ואת חילופי הדברים שקדמו לה. חוות הדעת מבהירה כי "מחוץ לפרוטוקול" אינו פירושו ללא תיעוד כלל, אלא לכל היותר הקלה באופן הרישום, כאשר החוק עדיין מחייב לתעד את עיקרי הדברים.קובי אטינגר
יו"ר ישראל ביתנו הצהיר בכנס פומבי כי לא יאפשר למפלגת "הדמוקרטים" לקבל תיקים בכירים כמו ביטחון, ביטחון פנים או משפטים בכל ממשלה עתידית. ליברמן אף הוסיף עקיצה אישית כלפי יו"ר המפלגה, והציע לו "לשתוק" כדי לסייע לגוש. גולן מצידו לא נשאר חייב והאשים את ליברמן בהדהוד מסרי ההסתה של קמפיין נתניהו | כל הציטוטים (פוליטי)יוני גבאי
העימות הפוליטי עולה שלב: גיא אבנר הזמין את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני לקרב אגרוף: "הקרב יכול להתקיים בתל אביב אל תדאג, אתה לא תיעצר" (חדשות בארץ)דני שפיץ
גנב רכב נמלט עם מכונית שבה נרדמה ילדה קטנה, בזמן שאביה ירד ממנה לשניות ספורות בלבד. הדיווח הוביל להקפצת כוחות ביטחון גדולים ולפריסת מחסומים נרחבת מחשש מוחשי לאירוע חטיפה. כעבור כ-20 דקות של חיפושים קדחתניים ומרדף, אותרה הילדה לאחר שהגנב הוריד אותה מהרכב ונמלט לעבר עזון (בארץ)דוד הכהן
לאחר מאבק ממושך של מעל ל-24 שעות אושרה בוועדת ההסכמות פנייה תקציבית למיגון הצפון. הפנייה תאושר בשעות הקרובות בוועדת הכספים. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי הגיב: "מודה לאופוזיציה שחזרו בהם ואישרו לדיון היום בוועדת הכספים את הכספים למיגון הצפון"קובי ישראל
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