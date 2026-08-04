אוטובוס פגע בהולכי רגל באשקלון: הרוגה ופצועים נוספים במקום

האדמו"ר מפינסק קרלין ערך ביום חמישה עשר באב טיש ההילולא לרגל יומא דהילולא קדישא של 'האדמו"ר הצעיר' מסטולין זי"ע | בטיש המיוחד, שנערך ביום נשגב זה, השתתף גם האדמו"ר החדש מלעלוב בר אילן | במהלך הסעודה נשא האדמו"ר מדברות קודשו, הרחיב רבות במשנתו הטהורה ובדמותו של בעל ההילולא – אשר הסתלק לגנזי מרומים בשנת תרל"ג לאחר שכיהן באדמו"רות שנה אחת בלבד | כמו כן עמד האדמו"ר בדבריו על מעלתו הסגולית של יום חמישה עשר באב (חסידים)

חיים רוזנבוים