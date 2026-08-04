גולן ממנה את ניסנקורן לנציג הדמוקרטים במו"מ קואליציוני

אירוע קשה ומטלטל בלב אזור התעשייה בראשון לציון: עורך דין בשנות ה-50 לחייו נורה למוות באור יום בתוך משרדו, לאחר שעל פי החשד התגלע עימות חריף בינו לבין לקוח. כוחות רפואה ומשטרה רבים הוזעקו למקום בעקבות דיווחים על ריב קולני וירי, אך נאלצו לקבוע את מותו של עורך הדין בזירה עקב פציעותיו הקשות. המשטרה פתחה בחקירה נרחבת ומנהלת מצוד נרחב אחר החשוד שנמלט מהמקום (בארץ)קובי רוזן
מהומה במהלך דיון בוועדת הכספים של הכנסת, מפגינים מתנועת "עומדים ביחד" התפרצו לאולם במחאה על העברת כספים קואליציוניים, תוך שהם מטיחים בהאשמות חריפות בחברי הוועדה. הדיון התדרדר במהירות לחילופי דברים קשים ולצעקות הדדיות, כאשר חברי הכנסת הגיבו בחריפות רבה לביקורת. יו"ר הישיבה, ח"כ חנוך מילביצקי, הטיח במפגינים אמירות קשות במיוחד וקבע כי הם "יותר גרועים מהנוח'בות" (בארץ)יוני גבאי
האדמו"ר מפינסק קרלין ערך ביום חמישה עשר באב טיש ההילולא לרגל יומא דהילולא קדישא של 'האדמו"ר הצעיר' מסטולין זי"ע | בטיש המיוחד, שנערך ביום נשגב זה, השתתף גם האדמו"ר החדש מלעלוב בר אילן | במהלך הסעודה נשא האדמו"ר מדברות קודשו, הרחיב רבות במשנתו הטהורה ובדמותו של בעל ההילולא – אשר הסתלק לגנזי מרומים בשנת תרל"ג לאחר שכיהן באדמו"רות שנה אחת בלבד | כמו כן עמד האדמו"ר בדבריו על מעלתו הסגולית של יום חמישה עשר באב (חסידים)חיים רוזנבוים
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הראה הססנות יתר במלחמה מול איראן פעם אחר פעם, כעת ייתכן שהסיבה לכך נחשפת | בעוד ארה"ב מצהירה על מוכנות מלאה למלחמה עצימה, מאחורי הקלעים נחשפת תמונת מצב מורכבת (חדשות)ישראל גראדווהל
בעוד וושינגטון סוערת סביב דיוני התקציב, ענקית הביטחון לוקהיד מרטין מבהירה חד-משמעית כי קצב ייצור החמקנים נותר אדיר | נתונים רשמיים חדשים חושפים אלפי כלים שסופקו בהצלחה וצבר הזמנות עצום המבטיח פעילות מבצעית מלאה לאורך שנים הבאות (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
שריפת שטח פתוח המשתוללת משעות הצהריים באזור יער בן שמן הובילה לחסימתם ההרמטית של עורקי תחבורה מרכזיים, בהם כביש 6 בשני הכיוונים וכביש 1 למזרח. הרוחות העזות מאיצות את התפשטות הלהבות אל עבר הדרכים, ועשרות צוותי כיבוי, מטוסי ריסוס וכוחות משטרה רבים פועלים בזירה כדי לבלום את הסכנה ולכוון את התנועה העמוסה לדרכים חלופיות | צפו (בארץ)דוד הכהן
מצלמות האבטחה בנחלאות תיעדו את החבורה צועדת יחד • שיחה מהירה ברחוב ומיד לאחר מכן - המשך לדירה | המשטרה השלימה את החקירה והגישה הצהרת תובע (משטרה)קובי אטינגר
ביקור מרומם נרשם השבוע בהרי הקאנטרי, כאשר האדמו"ר מבאבוב הופיע לסדרת ביקורים מקיפה בכלל מחנות הקיץ של החסידות | במהלך המסע המיוחד, סייר האדמו"ר בכלל המחנות – הן של בחורי הישיבות והן של תשב"ר. בכל אחד מהמחנות התקבל הרבי במעמדי קבלת פנים מרוממים, בהשתתפות התלמידים וצוותי המחנות | במהלך המעמדים נשא האדמו"ר אמרות קודש והדרכה לימי הקיץ, והאציל מברכת קודשו לכלל התלמידים והצוות הרוחני, להצלחה ולעלייה בתורה ויראת שמיים (חסידים)חיים רוזנבוים
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