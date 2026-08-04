אירוע קשה ומטלטל בלב אזור התעשייה בראשון לציון: עורך דין בשנות ה-50 לחייו נורה למוות באור יום בתוך משרדו, לאחר שעל פי החשד התגלע עימות חריף בינו לבין לקוח. כוחות רפואה ומשטרה רבים הוזעקו למקום בעקבות דיווחים על ריב קולני וירי, אך נאלצו לקבוע את מותו של עורך הדין בזירה עקב פציעותיו הקשות. המשטרה פתחה בחקירה נרחבת ומנהלת מצוד נרחב אחר החשוד שנמלט מהמקום (בארץ)

קובי רוזן