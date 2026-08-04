במה שנראה כמכה אנושה עבור המפלגות החרדיות, שופט העליון סולברג המשמש בתפקיד יו"ר ועדת הבחירות קבע כי ייאסר להעביר דיווח מהשטח על ידי מזכירי קלפיות מי כבר הצביע ומי טרם | מדובר במהלך שעלול להקריס את אסטרטגיית המרצת המבציעים שהייתה נהוגה מזה שנים בחברה החרדית (חדשות)

קובי ישראל