כיכר השבת
מבזקטראמפ שוב התקפל?

דיווח: הודעה על פתיחת הורמוז צפויה תוך שעות - ואלו הדרישות ההזויות של איראן

לפי דיווח בערוץ הסעודי אל-ערבייה, הודעה על פתיחת מצרי הורמוז צפויה להתקבל תוך שעות | לפי הדיווח, איראן ועומאן הגיעו להסכם על פתיחת המצר | במקביל, נחשפות הדרישות של איראן במצרי הורמוז, מה שמתברר ככל הנראה כפרטי ההסכם המתגבש | במקביל: תקיפה איראנית הלילה בכווית, ספינה הותקפה הבוקר בהורמוז | ההתפתחויות האחרונות (מדיני) 

חמינאי
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17:32

מכה קשה למפלגות החרדיות | שופט העליון סולברג קבע: איסור לדווח מהשטח מי כבר הצביע

במה שנראה כמכה אנושה עבור המפלגות החרדיות, שופט העליון סולברג המשמש בתפקיד יו"ר ועדת הבחירות קבע כי ייאסר להעביר דיווח מהשטח על ידי מזכירי קלפיות מי כבר הצביע ומי טרם | מדובר במהלך שעלול להקריס את אסטרטגיית המרצת המבציעים שהייתה נהוגה מזה שנים בחברה החרדית (חדשות) 

קובי ישראל
17:17

אחרי פטירתו: המעמד המרגש בשירות בתי הסוהר לזכר הלוחם שנפל בדמי ימיו

נחנך בית הכנסת המחודש בנציבות שירות בתי הסוהר והוכנס ספר תורה לעילוי נשמתו של תת־גונדר אילן יום טוב ז"ל, שנפטר בדמי ימיו במהלך שירות מלאים (בארץ)

כיכר השבת
17:10

מרקו רוביו מאשר: "יש התקדמות בשיחות על הורמוז - מקווה שזה יוסדר בקרוב"

16:48

תוכן פסול לילדים: הוט תפצה לקוחות ב-4 מיליון שקלים

בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה דרמטי במסגרת תובענה ייצוגית נגד חברת התקשורת, לפיו תעניק החברה הטבות ענק בשווי ארבעה מיליון שקלים לכלל הלקוחות, בעקבות חשיפת שידור תכנים שאינם ראויים (חוק ומשפט)

דניאל הרץ
16:36

לראשונה: איראן תקפה ספינה ובסיס צבאי אמריקני - ארה"ב לא הגיבה 

לראשונה מתחילת חילופי האש בין ארה"ב לאיראן, צבא ארה"ב לא הגיב לשתי מתקפות שהתרחשו תוך שעות במצרי הורמוז ובבסיס אמריקני בכווית | ממתינים לטראמפ (חדשות) 

ישראל גראדווהל
16:33

"אפילו לאחמד טיבי יש יותר ערך לתורה מיאיר גולן": ח"כ מליביצקי באזהרה חריפה לחרדים | צפו

יו"ר ועדת הכספים חנוך מליביצקי בראיון לכיכר: מגבה את שחרור התקציבים בפגרה, מתייחס לסערת חוק הגיוס, תוקף בחריפות את היועמ"שית והאופוזיציה, ומזהיר את נציגי הציבור החרדי מפני פירוק הגוש, "נכשלנו ברפורמה המשפטית בקדנציה הזו - אם לא נביא תוצאות לבחרים בקדנציה הבאה, יפטרו אותנו" (פוליטי)

כיכר השבת
16:30

החשוד ברצח עורך הדין בראשון לציון הסגיר את עצמו: "אני יריתי בו"

עורך דין בשנות ה-50 נורה למוות במשרדו ברחוב משה לוי • החשוד בן ה-20 נמלט מהזירה והסגיר עצמו לאחר מצוד | מפקד מחוז מרכז הגיע לזירה והטיל את החקירה על ימ"ר (בארץ)

קובי רוזן
16:14

צדק היסטורי: תקציב ענק של כרבע מיליארד שקל לגננות ומשפחות חרדיות

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום העברות תקציביות נרחבות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים - המיועדים ישירות למערכת החינוך החרדית. התקציבים ששאושרו יוקצו לשורת סעיפים, בהם השוואת תנאי השכר והוותק של הגננות החרדיות, תקצוב מערך ההסעות בחינוך העצמאי ובבני יוסף, סבסוד צהרונים, תוכניות לנוער בסיכון והכשרת מורות בסמינרים | הפרטים (אקטואלי)

דניאל הרץ
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דיווח: הודעה על פתיחת הורמוז צפויה תוך שעות - ואלו הדרישות ההזויות של איראן | כיכר השבת