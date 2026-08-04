תוכן פסול לילדים: הוט תפצה לקוחות ב-4 מיליון שקלים

במה שנראה כמכה אנושה עבור המפלגות החרדיות, שופט העליון סולברג המשמש בתפקיד יו"ר ועדת הבחירות קבע כי ייאסר להעביר דיווח מהשטח על ידי מזכירי קלפיות מי כבר הצביע ומי טרם | מדובר במהלך שעלול להקריס את אסטרטגיית המרצת המבציעים שהייתה נהוגה מזה שנים בחברה החרדית (חדשות)קובי ישראל
נחנך בית הכנסת המחודש בנציבות שירות בתי הסוהר והוכנס ספר תורה לעילוי נשמתו של תת־גונדר אילן יום טוב ז"ל, שנפטר בדמי ימיו במהלך שירות מלאים (בארץ)כיכר השבת
לפי דיווח בערוץ הסעודי אל-ערבייה, הודעה על פתיחת מצרי הורמוז צפויה להתקבל תוך שעות | לפי הדיווח, איראן ועומאן הגיעו להסכם על פתיחת המצר | במקביל, נחשפות הדרישות של איראן במצרי הורמוז, מה שמתברר ככל הנראה כפרטי ההסכם המתגבש | במקביל: תקיפה איראנית הלילה בכווית, ספינה הותקפה הבוקר בהורמוז | ההתפתחויות האחרונות (מדיני)ישראל גראדווהל
לראשונה מתחילת חילופי האש בין ארה"ב לאיראן, צבא ארה"ב לא הגיב לשתי מתקפות שהתרחשו תוך שעות במצרי הורמוז ובבסיס אמריקני בכווית | ממתינים לטראמפ (חדשות)ישראל גראדווהל
יו"ר ועדת הכספים חנוך מליביצקי בראיון לכיכר: מגבה את שחרור התקציבים בפגרה, מתייחס לסערת חוק הגיוס, תוקף בחריפות את היועמ"שית והאופוזיציה, ומזהיר את נציגי הציבור החרדי מפני פירוק הגוש, "נכשלנו ברפורמה המשפטית בקדנציה הזו - אם לא נביא תוצאות לבחרים בקדנציה הבאה, יפטרו אותנו" (פוליטי)כיכר השבת
עורך דין בשנות ה-50 נורה למוות במשרדו ברחוב משה לוי • החשוד בן ה-20 נמלט מהזירה והסגיר עצמו לאחר מצוד | מפקד מחוז מרכז הגיע לזירה והטיל את החקירה על ימ"ר (בארץ)קובי רוזן
ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום העברות תקציביות נרחבות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים - המיועדים ישירות למערכת החינוך החרדית. התקציבים ששאושרו יוקצו לשורת סעיפים, בהם השוואת תנאי השכר והוותק של הגננות החרדיות, תקצוב מערך ההסעות בחינוך העצמאי ובבני יוסף, סבסוד צהרונים, תוכניות לנוער בסיכון והכשרת מורות בסמינרים | הפרטים (אקטואלי)דניאל הרץ
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