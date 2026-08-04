יו"ר ועדת הכספים חנוך מליביצקי בראיון לכיכר: מגבה את שחרור התקציבים בפגרה, מתייחס לסערת חוק הגיוס, תוקף בחריפות את היועמ"שית והאופוזיציה, ומזהיר את נציגי הציבור החרדי מפני פירוק הגוש, "נכשלנו ברפורמה המשפטית בקדנציה הזו - אם לא נביא תוצאות לבחרים בקדנציה הבאה, יפטרו אותנו" (פוליטי)

כיכר השבת