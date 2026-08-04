שיבושי תנועה המרכז בעקבות שריפת ענק ביער בן שמן | הבחור מאיר שעאר ז"ל הובא למנוחות בצהריים | תאונה במעורבות שלושה אוטבוסים באשקלון - אישה נהרגה ושני נשים נפצעו | בצבא ארה"ב פנו לאניליסטם במטרה לגבש פתרון יצירתי למערכה מול איראן | דיווח ברויטרס: צבא ארה"ב ניצל כמעט את כל הטילים המדויקים |תיעוד: זוג צעיר מחיפה חשוד בגניבת סחורה מחנויות בשווי של כמאה אלך ש"ח במהלך חופשה משפחתית | תחזית מזג האוויר | (היום בכיכר) צפונריה סעדיה
כוחות צה"ל ברצועה קיבלו הנחיה חדשה לקראת יישום תוכנית מועצת השלום • סיכולים ממוקדים יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל והדרג המדיני | ברקע: שיחת נתניהו עם מלאדנוב (צבא וביטחון)כיכר השבת
הר הגעש פואגו בגואטמלה החל להתפרץ בעוצמה רבה, תוך שהוא פולט ענני גז ואפר ענקיים לצד זרמי לבה במורדות ההר | בעקבות ההתפרצות, הורו הרשויות על פינוי מספר כפרים | ההתפרצות תועדה במצלמות של מטיילים (בעולם)כיכר השבת
למרות החלטת המחוזי לאסור את קידום כלא התנינים של בן-גביר, השר לביטחון לאומי קיים היום סיור עם השרה עידית סילמן כדי להמחיש מקרוב את הרעיון שיובא מארצות הברית | כך נראה כלא אלקטרז הישראלי (חדשות)קובי ישראל
חבר הכנסת מהליכוד דוד קרעי הודיע כי המפלגה לא תיישם את החלטת השופטת סולברג. "לא נאפשר להחלטה המופרכת הזו להיות מיושמת בשטח. נשיג את המידע בכל דרך שתעמוד לרשותנו", אמר.כיכר השבת
במה שנראה כמכה קשה עבור המפלגות החרדיות, שופט העליון סולברג המשמש בתפקיד יו"ר ועדת הבחירות קבע כי ייאסר להעביר דיווח מהשטח על ידי מזכירי קלפיות מי כבר הצביע ומי טרם | מדובר במהלך שעלול להקריס את אסטרטגיית המרצת המצביעים שהייתה נהוגה מזה שנים בחברה החרדית (חדשות)קובי ישראל
גבר כבן 65 נפצע במצב בינוני לאחר שרכבו התהפך בכביש 89 סמוך למעיליא. הפצוע סובל מחבלה בחזה, וצוותי מד"א מפנים אותו למרכז הרפואי לגליל בנהרייה. התאונה אירעה בשעה 16:17.קובי רוזן
מסתערבי מג"ב ירושלים עצרו אמש תושב ממחנה הפליטים שועפאט החשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון לבצע פיגוע. המעצר בוצע בהכוונת השב"כ במסגרת פשיטה על ביתו של החשוד.קובי רוזן
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