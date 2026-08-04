נעצר חשוד בתכנון פיגוע במחנה הפליטים שועפאט

חבר הכנסת מהליכוד דוד קרעי הודיע כי המפלגה לא תיישם את החלטת השופטת סולברג. "לא נאפשר להחלטה המופרכת הזו להיות מיושמת בשטח. נשיג את המידע בכל דרך שתעמוד לרשותנו", אמר.

כיכר השבת