שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו מסר כי חלה התקדמות בשיחות עם איראן על פתיחת מצר הורמוז מחדש, אך טרם הושג הסכם סופי. רוביו הוסיף כי הוא מקווה שהסכם יושלם וייחתם בתוך זמן קצר מאוד.

קובי אטינגר