כיכר השבת
מבזקאלקטרז הישראלי

"כאן במקום הזה, יהיו תנינים" | כך נראית תעלת התנינים שבן-גביר יוזם

למרות החלטת המחוזי לאסור את קידום כלא התנינים של בן-גביר, השר לביטחון לאומי קיים היום סיור עם השרה עידית סילמן כדי להמחיש מקרוב את הרעיון שיובא מארצות הברית | כך נראה כלא אלקטרז הישראלי (חדשות) 

כלא התנינים | צילום: צילום: המשרד לביטחון לאומי / המשרד להגנת הסביבה
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

19:20

דיווח מטריד: מלאי הטילים אזל כמעט לחלוטין | כותרות היום

שיבושי תנועה המרכז בעקבות שריפת ענק ביער בן שמן | הבחור מאיר שעאר ז"ל הובא למנוחות בצהריים | תאונה במעורבות שלושה אוטבוסים באשקלון - אישה נהרגה ושני נשים נפצעו | בצבא ארה"ב פנו לאניליסטם במטרה לגבש פתרון יצירתי למערכה מול איראן | דיווח ברויטרס: צבא ארה"ב ניצל כמעט את כל הטילים המדויקים |תיעוד: זוג צעיר מחיפה חשוד בגניבת סחורה מחנויות בשווי של כמאה אלך ש"ח במהלך חופשה משפחתית | תחזית מזג האוויר | (היום בכיכר) צפו

נריה סעדיה
19:18

הנחיה חדשה לכוחות ברצועה: סיכולים ממוקדים רק באישור הרמטכ"ל

כוחות צה"ל ברצועה קיבלו הנחיה חדשה לקראת יישום תוכנית מועצת השלום • סיכולים ממוקדים יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל והדרג המדיני | ברקע: שיחת נתניהו עם מלאדנוב (צבא וביטחון)

כיכר השבת
19:03

תיעודים מרהיבים: הר הגעש התפרץ לעיני התושבים - מספר כפרים פונו

הר הגעש פואגו בגואטמלה החל להתפרץ בעוצמה רבה, תוך שהוא פולט ענני גז ואפר ענקיים לצד זרמי לבה במורדות ההר | בעקבות ההתפרצות, הורו הרשויות על פינוי מספר כפרים | ההתפרצות תועדה במצלמות של מטיילים (בעולם) 

כיכר השבת
18:42

קרעי: הליכוד לא ייישם את החלטת סולברג ויפעל להשגת מידע בכל דרך

חבר הכנסת מהליכוד דוד קרעי הודיע כי המפלגה לא תיישם את החלטת השופטת סולברג. "לא נאפשר להחלטה המופרכת הזו להיות מיושמת בשטח. נשיג את המידע בכל דרך שתעמוד לרשותנו", אמר.

כיכר השבת
18:27

קרעי מודיע: "נדווח בכל האמצעים העומדים לרשותנו, לא ניישם"

במה שנראה כמכה קשה עבור המפלגות החרדיות, שופט העליון סולברג המשמש בתפקיד יו"ר ועדת הבחירות קבע כי ייאסר להעביר דיווח מהשטח על ידי מזכירי קלפיות מי כבר הצביע ומי טרם | מדובר במהלך שעלול להקריס את אסטרטגיית המרצת המצביעים שהייתה נהוגה מזה שנים בחברה החרדית (חדשות)

קובי ישראל
18:20

גבר בן 65 נפצע בינוני בהתהפכות רכב בכביש 89 ליד מעיליא

גבר כבן 65 נפצע במצב בינוני לאחר שרכבו התהפך בכביש 89 סמוך למעיליא. הפצוע סובל מחבלה בחזה, וצוותי מד"א מפנים אותו למרכז הרפואי לגליל בנהרייה. התאונה אירעה בשעה 16:17.

קובי רוזן
18:19

נעצר חשוד בתכנון פיגוע במחנה הפליטים שועפאט

מסתערבי מג"ב ירושלים עצרו אמש תושב ממחנה הפליטים שועפאט החשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון לבצע פיגוע. המעצר בוצע בהכוונת השב"כ במסגרת פשיטה על ביתו של החשוד.

קובי רוזן
18:19

רוביו: התקדמות בשיחות עם איראן על פתיחת מצר הורמוז

שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו מסר כי חלה התקדמות בשיחות עם איראן על פתיחת מצר הורמוז מחדש, אך טרם הושג הסכם סופי. רוביו הוסיף כי הוא מקווה שהסכם יושלם וייחתם בתוך זמן קצר מאוד.

קובי אטינגר
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר