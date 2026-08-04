הישג דרמטי ל'דגל התורה': תוקן עוול היסטורי בתקציב מערכת החינוך | רעידת אדמה ביטחונית במגזר החרדי: חסיד סאטמר ריגל עבור איראן ואפילו לא התחרט | אסונות בין הזמנים שוברים לב: המונים ליוו את מאיר שער ז"ל | הקנאים מאבדים צלם אנוש | מכה משפטית למפלגות החרדיות (מעייריב)איצלה כץ
אין מי שלא שמע לאחרונה על "דבש הקסם", פורמולה להרזיה שצברה פופולריות גם בקרב החברה החרדית | משרד הבריאות יוצא כעת באזהרה חמורה במיוחד (חדשות)ישראל גראדווהל
בכלי התקשורת המובילים במוסקבה מנתחים את הצעדים האחרונים של הבית הלבן במזרח התיכון ומזהירים מפני הסלמה חסרת תקדים, תוך שהם מציגים פרשנות של עימות המוחות האסטרטגי והרגיש בין וושינגטון לבין טהרן בתקופה גורלית זו (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
משרד הבריאות הזהיר את הציבור מפני רכישה וצריכה של המוצר "דבש הקסם" (המשווק גם כ"דבש להרזיה"), שאינו מאושר על ידי המשרד. בדיקות מעבדה העלו כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטראמין, חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם בשל סיכונים בריאותיים. צריכת המוצר עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות כולל עלייה בלחץ דם, דופק מהיר, חרדה, נדודי שינה, התקפי לב, שבץ מוחי והפרעות פסיכיאטריות. בעבר דווחו מקרי אשפוז בישראל בעקבות שימוש במוצרים המכילים חומר זה. המשרד קורא לציבור לרכוש תרופות ותוספי תזונה רק במקומות מאושרים ולהימנע מרכישה ברשתות חברתיות ואתרים לא מוכרים.יוסי נכטיגל
שלושה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בנוף הגליל. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע במצב בינוני וסובל מחבלות בגפיים, ושני פצועים נוספים נפצעו קל. צוותי מד"א מפנים את הפצועים לבית החולים האיטלקי בנצרת. התאונה אירעה בשעה 18:28.קובי רוזן
שיבושי תנועה המרכז בעקבות שריפת ענק ביער בן שמן | הבחור מאיר שעאר ז"ל הובא למנוחות בצהריים | תאונה במעורבות שלושה אוטבוסים באשקלון - אישה נהרגה ושני נשים נפצעו | בצבא ארה"ב פנו לאניליסטם במטרה לגבש פתרון יצירתי למערכה מול איראן | דיווח ברויטרס: צבא ארה"ב ניצל כמעט את כל הטילים המדויקים |תיעוד: זוג צעיר מחיפה חשוד בגניבת סחורה מחנויות בשווי של כמאה אלך ש"ח במהלך חופשה משפחתית | תחזית מזג האוויר | (היום בכיכר) צפונריה סעדיה
כוחות צה"ל ברצועה קיבלו הנחיה חדשה לקראת יישום תוכנית מועצת השלום • סיכולים ממוקדים יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל והדרג המדיני | ברקע: שיחת נתניהו עם מלאדנוב (צבא וביטחון)כיכר השבת
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ