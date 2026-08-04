משרד הבריאות הזהיר את הציבור מפני רכישה וצריכה של המוצר "דבש הקסם" (המשווק גם כ"דבש להרזיה"), שאינו מאושר על ידי המשרד. בדיקות מעבדה העלו כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטראמין, חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם בשל סיכונים בריאותיים. צריכת המוצר עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות כולל עלייה בלחץ דם, דופק מהיר, חרדה, נדודי שינה, התקפי לב, שבץ מוחי והפרעות פסיכיאטריות. בעבר דווחו מקרי אשפוז בישראל בעקבות שימוש במוצרים המכילים חומר זה. המשרד קורא לציבור לרכוש תרופות ותוספי תזונה רק במקומות מאושרים ולהימנע מרכישה ברשתות חברתיות ואתרים לא מוכרים.

יוסי נכטיגל