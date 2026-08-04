משרד הבריאות מזהיר מפני "דבש הקסם" להרזיה המכיל חומר אסור

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אין מי שלא שמע לאחרונה על "דבש הקסם", פורמולה להרזיה שצברה פופולריות גם בקרב החברה החרדית | משרד הבריאות יוצא כעת באזהרה חמורה במיוחד (חדשות)ישראל גראדווהל
בכלי התקשורת המובילים במוסקבה מנתחים את הצעדים האחרונים של הבית הלבן במזרח התיכון ומזהירים מפני הסלמה חסרת תקדים, תוך שהם מציגים פרשנות של עימות המוחות האסטרטגי והרגיש בין וושינגטון לבין טהרן בתקופה גורלית זו (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
רשת אלערביה הסעודית מדווחת כי משרד ההגנה הסורי הורה לכוחותיו לעבור לרמת כוננות 3 ולפרוס כוחות לאורך הגבול בין סוריה לעיראק. לפי מקורות צבאיים בסוריה, ניתנה הנחיה לכלל החיילים להתייצב באופן מיידי ביחידותיהם. הסיבה להעלאת הכוננות לא נחשפה. כלי תקשורת סורים רשמיים לא מדווחים על כך.קובי אטינגר
שלושה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בנוף הגליל. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע במצב בינוני וסובל מחבלות בגפיים, ושני פצועים נוספים נפצעו קל. צוותי מד"א מפנים את הפצועים לבית החולים האיטלקי בנצרת. התאונה אירעה בשעה 18:28.קובי רוזן
שיבושי תנועה המרכז בעקבות שריפת ענק ביער בן שמן | הבחור מאיר שעאר ז"ל הובא למנוחות בצהריים | תאונה במעורבות שלושה אוטבוסים באשקלון - אישה נהרגה ושני נשים נפצעו | בצבא ארה"ב פנו לאניליסטם במטרה לגבש פתרון יצירתי למערכה מול איראן | דיווח ברויטרס: צבא ארה"ב ניצל כמעט את כל הטילים המדויקים |תיעוד: זוג צעיר מחיפה חשוד בגניבת סחורה מחנויות בשווי של כמאה אלך ש"ח במהלך חופשה משפחתית | תחזית מזג האוויר | (היום בכיכר) צפונריה סעדיה
כוחות צה"ל ברצועה קיבלו הנחיה חדשה לקראת יישום תוכנית מועצת השלום • סיכולים ממוקדים יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל והדרג המדיני | ברקע: שיחת נתניהו עם מלאדנוב (צבא וביטחון)כיכר השבת
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