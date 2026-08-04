משרד הבריאות מזהיר מפני "דבש הקסם" להרזיה המכיל חומר אסור

רשת אלערביה הסעודית מדווחת כי משרד ההגנה הסורי הורה לכוחותיו לעבור לרמת כוננות 3 ולפרוס כוחות לאורך הגבול בין סוריה לעיראק. לפי מקורות צבאיים בסוריה, ניתנה הנחיה לכלל החיילים להתייצב באופן מיידי ביחידותיהם. הסיבה להעלאת הכוננות לא נחשפה. כלי תקשורת סורים רשמיים לא מדווחים על כך.

קובי אטינגר