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כולם מדברים על זה - כעת משרד הבריאות מזהיר: מדובר בחומר מסוכן | אלו תופעות הלוואי

אין מי שלא שמע לאחרונה על "דבש הקסם", פורמולה להרזיה שצברה פופולריות גם בקרב החברה החרדית | משרד הבריאות יוצא כעת באזהרה חמורה במיוחד (חדשות)

צילום: צילום: משרד הבריאות
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20:04

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איצלה כץ
19:54

משחק אותה משוגע: במוסקבה מגיבים בזלזול למהלכי טראמפ

בכלי התקשורת המובילים במוסקבה מנתחים את הצעדים האחרונים של הבית הלבן במזרח התיכון ומזהירים מפני הסלמה חסרת תקדים, תוך שהם מציגים פרשנות של עימות המוחות האסטרטגי והרגיש בין וושינגטון לבין טהרן בתקופה גורלית זו (בעולם)

דוד הכהן ויוסי נכטיגל
19:53

משרד הבריאות מזהיר מפני "דבש הקסם" להרזיה המכיל חומר אסור

משרד הבריאות הזהיר את הציבור מפני רכישה וצריכה של המוצר "דבש הקסם" (המשווק גם כ"דבש להרזיה"), שאינו מאושר על ידי המשרד. בדיקות מעבדה העלו כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטראמין, חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם בשל סיכונים בריאותיים. צריכת המוצר עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות כולל עלייה בלחץ דם, דופק מהיר, חרדה, נדודי שינה, התקפי לב, שבץ מוחי והפרעות פסיכיאטריות. בעבר דווחו מקרי אשפוז בישראל בעקבות שימוש במוצרים המכילים חומר זה. המשרד קורא לציבור לרכוש תרופות ותוספי תזונה רק במקומות מאושרים ולהימנע מרכישה ברשתות חברתיות ואתרים לא מוכרים.

יוסי נכטיגל
19:50

צבא סוריה העלה כוננות צבאית והפעיל כוחות לאורך הגבול עם עיראק

רשת אלערביה הסעודית מדווחת כי משרד ההגנה הסורי הורה לכוחותיו לעבור לרמת כוננות 3 ולפרוס כוחות לאורך הגבול בין סוריה לעיראק. לפי מקורות צבאיים בסוריה, ניתנה הנחיה לכלל החיילים להתייצב באופן מיידי ביחידותיהם. הסיבה להעלאת הכוננות לא נחשפה. כלי תקשורת סורים רשמיים לא מדווחים על כך.

קובי אטינגר
19:50

3 פצועים בתאונת דרכים בנוף הגליל, רוכב אופנוע במצב בינוני

שלושה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בנוף הגליל. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע במצב בינוני וסובל מחבלות בגפיים, ושני פצועים נוספים נפצעו קל. צוותי מד"א מפנים את הפצועים לבית החולים האיטלקי בנצרת. התאונה אירעה בשעה 18:28.

קובי רוזן
19:24

נקבע מותה של אשה נוספת בתאונה הקשה

19:20

דיווח מטריד: מלאי הטילים אזל כמעט לחלוטין | כותרות היום

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נריה סעדיה
19:18

נתניהו מתקפל? ההנחיה המקוממת שניתנה ללוחמים בעזה - בזמן שחמאס בשלטון

כוחות צה"ל ברצועה קיבלו הנחיה חדשה לקראת יישום תוכנית מועצת השלום • סיכולים ממוקדים יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל והדרג המדיני | ברקע: שיחת נתניהו עם מלאדנוב (צבא וביטחון)

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