דובר ח"כ שרן השכל התפטר לאחר שנדרש לשקר לתקשורת

ראש הממשלה נתניהו אמר הערב (שלישי) בסרטון שפרסם כי "אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא ניסוג מהקווים הנוכחיים שלנו עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו" | בהמשך אמר: "אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, על שטחינו ואזרחינו" | נתניהו הוסיף כי "טראמפ וצוותו חושבים שהם יכולים לפרק את חמאס מנשקו ולפרז את עזה - אנחנו בודקים את זה" | צפו (מדיני)

יוני גבאי