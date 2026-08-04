כיכר השבת
מבזקכיכר השבת

גבר בן 70 נפצע בינוני בפעילות ספורט ימי בכינרת

גבר כבן 70 נפצע במצב בינוני במהלך פעילות ספורט ימי בכינרת והובא לחוף בטבריה. הפצוע סובל מחבלה בגפיים התחתונות, וצוותי מד"א מפנים אותו למרכז הרפואי פוריה. האירוע דווח בשעה 19:12.

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22:25

צפת: נער חרדי במצב קשה לאחר שטבע בבריכה

22:23

נתניהו מצהיר: "לא ניסוג מהקווים הנוכחיים עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו" | צפו

ראש הממשלה נתניהו אמר הערב (שלישי) בסרטון שפרסם כי "אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא ניסוג מהקווים הנוכחיים שלנו עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו" | בהמשך אמר: "אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, על שטחינו ואזרחינו" | נתניהו הוסיף כי "טראמפ וצוותו חושבים שהם יכולים לפרק את חמאס מנשקו ולפרז את עזה - אנחנו בודקים את זה" | צפו (מדיני)

יוני גבאי
22:14

יצאו לטייל ולא חזרו: יחידת החילוץ הוקפצה לחפש משפחה נעדרת - כך זה נגמר

בין הזמנים: מתנדבי יחידת החילוץ ׳עציון-יהודה׳ ממחוז ש״י של המשטרה, פעלו הערב לאיתור משפחה שנותק עימה הקשר לאחר שיצאו לטיול בשעת צהריים | במהלך הסריקות אחר בני המשפחה, זיהה מתנדב היחידה לפני זמן קצר את הקבוצה כאשר היא הגיעה בשלום אל הישוב נוקדים (בארץ)

בני סולומון
21:45

12 ק"מ מישראל: ארסנל טילי גראד נחשף בסוריה

ארסנל טילי גראד קטלני הוסתר באישון לילה במישורי אל-חרה • המשגרים היו מכוונים לישראל במרחק 12 ק"מ מהגבול | התפיסה מונעת הסלמה מיידית (צבא וביטחון)

דוד הכהן וב. ניסני
21:37

אחרי החלטת סולברג: זה המהלך שמתכננים במפלגות החרדיות לעקוב אחר המצביעים

לאחר קביעת השופט סולברג כי ייאסר להעביר דיווח מהשטח על ידי מזכירי קלפיות מי כבר הצביע ומי טרם, במפלגות החרדיות שוקלים להציב משקיפים מטעם כל קהילה שיעמדו מחוץ לקלפי ויתעדו מי מהקהילה הגיע להצביע ומי לא, וכך יהיה ניתן שוב להגיע לאחוזי הצבעה גבוהים (חרדים, פוליטי)

חזקי שטרן
21:19

דובר ח"כ שרן השכל התפטר לאחר שנדרש לשקר לתקשורת

דוברה של חברת הכנסת שרן השכל התפטר מתפקידו ביממה האחרונה. לפי הדיווח, ברקע להתפטרות עלו טענות שהשכל הורתה לו לשקר לעיתונאים ולאנשי תקשורת. אתמול דווח כי בניגוד לטענותיה, השכל העידה במשטרה שח"כ מישל בוסקילה היה מעורב בהנחיה לתעד את ההצבעה החשאית בבחירות למבקר המדינה.

כיכר השבת
20:04

"הערשי לנדא - פרבר ממתין לך": הקנאים בשיא חדש של נבזות | מעייריב

הישג דרמטי ל'דגל התורה': תוקן עוול היסטורי בתקציב מערכת החינוך | רעידת אדמה ביטחונית במגזר החרדי: חסיד סאטמר ריגל עבור איראן ואפילו לא התחרט | אסונות בין הזמנים שוברים לב: המונים ליוו את מאיר שער ז"ל | הקנאים מאבדים צלם אנוש | מכה משפטית למפלגות החרדיות (מעייריב)

איצלה כץ
19:56

כולם מדברים על זה - כעת משרד הבריאות מזהיר: מדובר בחומר מסוכן | אלו תופעות הלוואי

אין מי שלא שמע לאחרונה על "דבש הקסם", פורמולה להרזיה שצברה פופולריות גם בקרב החברה החרדית | משרד הבריאות יוצא כעת באזהרה חמורה במיוחד (חדשות)

ישראל גראדווהל
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