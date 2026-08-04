לאחר קביעת השופט סולברג כי ייאסר להעביר דיווח מהשטח על ידי מזכירי קלפיות מי כבר הצביע ומי טרם, במפלגות החרדיות שוקלים להציב משקיפים מטעם כל קהילה שיעמדו מחוץ לקלפי ויתעדו מי מהקהילה הגיע להצביע ומי לא, וכך יהיה ניתן שוב להגיע לאחוזי הצבעה גבוהים (חרדים, פוליטי)

חזקי שטרן