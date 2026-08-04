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צפת: נער בן 17 טבע בבריכה בביתו ופונה במצב קשה

נער כבן 17 איבד הערב את הכרתו בבריכה בצפת, ככל הנראה על רקע רפואי | צוותי רפואת החירום שהגיעו למקום העניקו לנער טיפול רפואי | צוות מד"א פינה אותו לבית חולים זיו כשהוא במצב קשה ומחוסר הכרה (בארץ)

בריכה. אילוסטרציה | צילום: צילום: shutterstock
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3 פצועים לאחר שרכב התדרדר לוואדי בכביש 5614 ליד טייבה

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צבא סוריה העלה כוננות וגייס כוחות - זה מה שהעבירו בפיקוד צפון לתושבים

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דוד הכהן
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נער בן 17 במצב קשה לאחר שאיבד הכרה בבריכה בצפת

נער בן 17 פונה במצב קשה לבית החולים זיו בצפת לאחר שאיבד את הכרתו בבריכה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 21:39. צוותי מד"א העניקו לנער טיפול רפואי במקום והוא פונה כשהוא מחוסר הכרה. לפי הדיווח, מדובר באירוע על רקע רפואי.

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מהומה בירושלים: קיצוניים תקפו חרדים ו"מעודדי גיוס" שהגיעו לכנס חשיפה לצה"ל 

קיצוניים מפגינים הערב בירושלים מחוץ לאירוע חשיפה למסלולים החרדיים בצה"ל, וחוסמים את דרכם של באי הכנס - בהם חרדים שמתעניינים בגיוס וכאלה הנחשדים כ"מעודדי גיוס" | במהלך המחאה, מפגינים תקפו את באי הכנס, ובתיעודים מהאירוע המפגינים נראים יורקים, בועטים ומקללים את באי הכנס | המוחים אף ניסו לפרוץ לכנס עצמו (חרדים)

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