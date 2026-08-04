קיצוניים מפגינים הערב בירושלים מחוץ לאירוע חשיפה למסלולים החרדיים בצה"ל, וחוסמים את דרכם של באי הכנס - בהם חרדים שמתעניינים בגיוס וכאלה הנחשדים כ"מעודדי גיוס" | במהלך המחאה, מפגינים תקפו את באי הכנס, ובתיעודים מהאירוע המפגינים נראים יורקים, בועטים ומקללים את באי הכנס | המוחים אף ניסו לפרוץ לכנס עצמו (חרדים)

כיכר השבת