תאונה בין שני כלי רכב אירעה בכביש 25 סמוך לצומת ערערה בנגב. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני לגבר כבן 30 שנפצע באורח בינוני ולשני נפגעים נוספים בגילאי 25 במצב קל. הפצועים פונו לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
שלושה בני אדם נפצעו לאחר שרכבם התדרדר לוואדי בכביש 5614 סמוך לכניסה לטייבה. צעיר כבן 20 נפצע קשה והוא מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית, צעיר נוסף כבן 20 נפצע במצב בינוני עם חבלה בבטן, ופצוע שלישי נפצע קל. צוותי מד"א מפנים את הפצועים לבית החולים מאיר. התאונה אירעה בשעה 22:35.קובי רוזן
קטאר הותקפה מספר פעמים על ידי איראן, אך המשיכה לשלוח משלחות לטהרן ולהיפגש עם בכיריה | קטאר מחזיקה בסיסים אמריקנים, ומקיימת קשרים קרובים עם חיזבאללה, חמאס וגם איראן | הסוד מאחורי האסטרטגיה הקטארית (מדיני)מאיר חזן
נער בן 17 פונה במצב קשה לבית החולים זיו בצפת לאחר שאיבד את הכרתו בבריכה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 21:39. צוותי מד"א העניקו לנער טיפול רפואי במקום והוא פונה כשהוא מחוסר הכרה. לפי הדיווח, מדובר באירוע על רקע רפואי.קובי רוזן
נער כבן 17 איבד הערב את הכרתו בבריכה בצפת, ככל הנראה על רקע רפואי | צוותי רפואת החירום שהגיעו למקום העניקו לנער טיפול רפואי | צוות מד"א פינה אותו לבית חולים זיו כשהוא במצב קשה ומחוסר הכרה (בארץ)דניאל הרץ
קיצוניים מפגינים הערב בירושלים מחוץ לאירוע חשיפה למסלולים החרדיים בצה"ל, וחוסמים את דרכם של באי הכנס - בהם חרדים שמתעניינים בגיוס וכאלה הנחשדים כ"מעודדי גיוס" | במהלך המחאה, מפגינים תקפו את באי הכנס, ובתיעודים מהאירוע המפגינים נראים יורקים, בועטים ומקללים את באי הכנס | המוחים אף ניסו לפרוץ לכנס עצמו (חרדים)כיכר השבת
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