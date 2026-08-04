בתקשורת הערבית דווח הערב כי צבא סוריה הכריז על כוננות צבאית, בלי שנמסרה הסיבה לכך, הרשויות בסוריה טרם פרסמו הבהרה רשמית בנוגע להחלטה | בפיקוד הצפון מדגישים כי אין כל שינוי בהערכת המצב ובהנחיות לאזרחים בעקבות הדיווחים על העלאת כוננות בגבול סוריה (צבא)

דוד הכהן