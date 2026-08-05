תאונה בכביש 31 ליד מחלף מיתר: צעיר במצב קשה ונער נפצעו

נשיא ארה"ב מזהיר בריאיון ל"פוקס ניוז" כי מצר הורמוז ייפתח בהקדם או שאיראן תספוג מכה צבאית קשה, מבהיר כי לטהרן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, וחושף כי האיראנים פנו לבקש שיחות ברגע האחרון כדי למנוע מתקפה אמריקנית חסרת תקדים (בעולם)יוסי נכטיגל
תאונה בין שני כלי רכב אירעה בכביש 25 סמוך לצומת ערערה בנגב. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני לגבר כבן 30 שנפצע באורח בינוני ולשני נפגעים נוספים בגילאי 25 במצב קל. הפצועים פונו לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
שלושה בני אדם נפצעו לאחר שרכבם התדרדר לוואדי בכביש 5614 סמוך לכניסה לטייבה. צעיר כבן 20 נפצע קשה והוא מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית, צעיר נוסף כבן 20 נפצע במצב בינוני עם חבלה בבטן, ופצוע שלישי נפצע קל. צוותי מד"א מפנים את הפצועים לבית החולים מאיר. התאונה אירעה בשעה 22:35.קובי רוזן
קטאר הותקפה מספר פעמים על ידי איראן, אך המשיכה לשלוח משלחות לטהרן ולהיפגש עם בכיריה | קטאר מחזיקה בסיסים אמריקנים, ומקיימת קשרים קרובים עם חיזבאללה, חמאס וגם איראן | הסוד מאחורי האסטרטגיה הקטארית (מדיני)מאיר חזן
בתקשורת הערבית דווח הערב כי צבא סוריה הכריז על כוננות צבאית, בלי שנמסרה הסיבה לכך, הרשויות בסוריה טרם פרסמו הבהרה רשמית בנוגע להחלטה | בפיקוד הצפון מדגישים כי אין כל שינוי בהערכת המצב ובהנחיות לאזרחים בעקבות הדיווחים על העלאת כוננות בגבול סוריה (צבא)דוד הכהן
נער בן 17 פונה במצב קשה לבית החולים זיו בצפת לאחר שאיבד את הכרתו בבריכה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 21:39. צוותי מד"א העניקו לנער טיפול רפואי במקום והוא פונה כשהוא מחוסר הכרה. לפי הדיווח, מדובר באירוע על רקע רפואי.קובי רוזן
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