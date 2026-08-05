כיכר השבת
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סקר חדש: ש"ס מתחזקת ל-11 מנדטים | גוש הימין עם 62 מנדטים

ש"ס מתחזקת לעומת סקרים קודמים ומצליחה לשמור על כוחה עם 11 מנדטים • הליכוד מובילה עם 31, 'ישר!' עם 22 | גוש הימין משיג רוב של 62 מנדטים (פוליטי מדיני)

יו"ר ש"ס אריה דרעי באולפן 'כיכר' | צילום: צילום: כיכר השבת
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נחשף: איש העסקים החרדי דודי אפל עוכב לחקירה בלהב 433 בחשד להברחת נכסים

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חנה מלכה צוויג ע"ה בת ה-21 ואחיה יוסף יהודה צוויג ז"ל בן ה-18, נכדיו של ראש ישיבת "תלמודיק יוניברסיטי" במיאמי הרב יוחנן צוויג, נפטרו בבית החולים לאחר שהסירה בה שטו במהלך חופשה משפחתית התהפכה במימי אגם מישיגן | דיין האמת (בעולם)

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