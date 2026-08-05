אסון בחופשה: תושב ירושלים בן 34 טבע למוות בחוף בקפריסין

מקורות בפנטגון חושפים כי מערכת ההגנה האווירית המתקדמת כמעט ריקה • מפקדים בכירים מזהירים: "רמה נמוכה באופן מסוכן" (בעולם)דוד הכהן
בראיון יוצא דופן חושף ראש הממשלה את החזון האסטרטגי החדש של ישראל, שנועד לנתק את התלות באמריקאים ולשנות את מאזן האימה במזרח התיכון (חדשות בארץ)דני שפיץ
מיכאל קליינר, אב בית הדין של הליכוד, הוא החשוד בפרשה שדווחה שלשום. לפי החשד, קליינר סייע לאיש העסקים דודי אפל להסתיר נכסים בשווי רב, למרות שאפל מוכרז פושט רגל.כיכר השבת
כוחות אוגדה 91 השמידו תוואי תת-קרקעי באורך עשרות מטרים במרחב סרבין • חטיבת כפיר איתרה מחסן אמצעי לחימה עם משגרים ורקטות(צבא וביטחון)ב. ניסני
מזג האוויר היום עודנו חם מהרגיל עם עומסי חום כבדים, אך החל ממחר תורגש ירידה בטמפרטורות שתגיע לשיאה בסוף השבוע | התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
הלילה התקבל דיווח על קול פיצוץ ליד עסק בהרצליה. שוטרי תחנת גלילות וחבלני מחוז תל אביב הגיעו למקום והחלו בפעולות חקירה ואיסוף ממצאים. לפי החשד, מדובר ברימון הלם. לא נגרם נזק ואין נפגעים. הרקע לאירוע פלילי.קובי רוזן
איש העסקים החרדי דודי אפל עוכב לחקירה בלהב 433 • החשד: הסתיר נכסי נדל"ן בשווי עשרות מיליונים במהלך הליכי פשיטת רגל | עם מי שיתף פעולה? (חרדים)קובי רוזן
חנה מלכה צוויג ע"ה בת ה-21 ואחיה יוסף יהודה צוויג ז"ל בן ה-18, נכדיו של ראש ישיבת "תלמודיק יוניברסיטי" במיאמי הרב יוחנן צוויג, נפטרו בבית החולים לאחר שהסירה בה שטו במהלך חופשה משפחתית התהפכה במימי אגם מישיגן | דיין האמת (בעולם)חזקי שטרן
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