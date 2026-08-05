תכנן לחסל את הנשיא: מעצר דרמטי במועדון של טראמפ 

תחקיר צה"ל בפיגוע בכפר תל קבע כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לכוחות להפעיל אש להסרת האיום. התחקיר העלה מספר כשלים: היקף הכוחות שהגיע היה מצומצם מדי, לא גובשה תמונת מצב מלאה, ובזמן פינוי רב-סרן יובל עזרא הי"ד נותר בניהו מלט הי"ד פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על-ידי חובש אזרחי ללא נוכחות כוח צבאי. לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי את סיבת הפגיעה בבניהו מלט הי"ד - ייתכן שנפגע מירי אגבי שבוצע לניטרול המחבלים.

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