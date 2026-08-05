תחקיר צה"ל בפיגוע בכפר תל קבע כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לכוחות להפעיל אש להסרת האיום. התחקיר העלה מספר כשלים: היקף הכוחות שהגיע היה מצומצם מדי, לא גובשה תמונת מצב מלאה, ובזמן פינוי רב-סרן יובל עזרא הי"ד נותר בניהו מלט הי"ד פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על-ידי חובש אזרחי ללא נוכחות כוח צבאי. לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי את סיבת הפגיעה בבניהו מלט הי"ד - ייתכן שנפגע מירי אגבי שבוצע לניטרול המחבלים.כיכר השבת
צבא אוקראינה מפרסם תיעוד בו נראים שני חיילים רוסיים שנלכדו על ידי הכוחות האוקראינים בלב היער | הכוחות המיוחדים של אוקראינה חשפו את מסתור החיילים הרוסים מתחת לאדמה - ושלפו אותם משנתם (חדשות)כיכר השבת
הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיבל את ממצאי תחקיר הפיגוע שאירע לפני כשבוע וחצי בפאתי הכפר תל שבחטיבת שומרון, שבו נפלו רב-סרן יובל עזרא ז"ל וסרן (מיל') בניהו מלט ז"ל | מהתחקיר עולות מספר תקלות שהתרחשו - הכוח היה קטן, התקלה בפינוי הפצועים - והספק מי ירה בבניהו מלט | התחקיר המלא (צבא)ב. ניסני
המועמד הפרוגרסיבי האנטי-ישראלי מוביל על היילי סטיבנס הפרו-ישראלית | למרות שהתוצאות הסופיות טרם התקבלו, NBC כבר הכריזה עליו כמנצח | מבחן מכריע לכיוון אליו צועדת המפלגה הדמוקרטית, חודשים לפני בחירות האמצע בקונגרס שיכריעו את עתיד היחסים שבין ארצות הברית לישראל (בעולם)כיכר השבת
רגע של אימה ברחוב: מצלמת אבטחה תיעדה את השניות שבהן סערה חזקה שינתה הכול (חדשות בעולם)דני שפיץ
אופנועני החטיבה לבט"פ של מג"ב ולוחמי יס"מ גליל של מחוז צפון עצרו רכב חשוד שלא נענה לקריאותיהם לעצור | שני חשודים נעצרו, אקדח ומחסנית נתפסו | צפו במרדף הדרמטי (משטרה)קובי רוזן
פעילי שמאל מארגון "עומדים ביחד" ניסו לחדור למטה מפלגת 'הציונות הדתית' בשוהם | הפעילים הגיעו עם מה שנראה כדם על הידיים ובצעקות "ערבים רוצים לחיות" | המשטרה פינתה אותם (פוליטי)יוסי נכטיגל
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה לקבלן העבודה בבית הלבן לפרק עבודה של שבועות ולבנות הכל מחדש, לאחר שלא היה מרוצה מהתוצאה שהוצגה בפניו | הנשיא טען כי מנחת המסוקים החדש שנבנה עבורו אינו מיושר עם האופק, ולכן ביקש: תפרקו הכל ותתחילו מהתחלה (בעולם)ישראל גראדווהל
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