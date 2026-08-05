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"זה לא ישר!" | טראמפ היה מתוסכל מהעבודה - הוא ביקש לפרק הכל ולבנות מחדש

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה לקבלן העבודה בבית הלבן לפרק עבודה של שבועות ולבנות הכל מחדש, לאחר שלא היה מרוצה מהתוצאה שהוצגה בפניו | הנשיא טען כי מנחת המסוקים החדש שנבנה עבורו אינו מיושר עם האופק, ולכן ביקש: תפרקו הכל ותתחילו מהתחלה (בעולם) 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | צילום: צילום: שאטרסטוק
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11:04

תחקיר צה"ל בפיגוע בכפר תל: הוראות הפתיחה באש היו ברורות

תחקיר צה"ל בפיגוע בכפר תל קבע כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לכוחות להפעיל אש להסרת האיום. התחקיר העלה מספר כשלים: היקף הכוחות שהגיע היה מצומצם מדי, לא גובשה תמונת מצב מלאה, ובזמן פינוי רב-סרן יובל עזרא הי"ד נותר בניהו מלט הי"ד פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על-ידי חובש אזרחי ללא נוכחות כוח צבאי. לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי את סיבת הפגיעה בבניהו מלט הי"ד - ייתכן שנפגע מירי אגבי שבוצע לניטרול המחבלים.

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בלי לירות ירייה אחת: הכוחות המיוחדים לכדו שני אויבים רוסיים במעבה היער | צפו

צבא אוקראינה מפרסם תיעוד בו נראים שני חיילים רוסיים שנלכדו על ידי הכוחות האוקראינים בלב היער | הכוחות המיוחדים של אוקראינה חשפו את מסתור החיילים הרוסים מתחת לאדמה - ושלפו אותם משנתם (חדשות) 

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הטיול לא תואם, הקצין הסתער אך הכוח היה קטן - והשאלה שנותרה פתוחה | התחקיר המלא

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיבל את ממצאי תחקיר הפיגוע שאירע לפני כשבוע וחצי בפאתי הכפר תל שבחטיבת שומרון, שבו נפלו רב-סרן יובל עזרא ז"ל וסרן (מיל') בניהו מלט ז"ל | מהתחקיר עולות מספר תקלות שהתרחשו - הכוח היה קטן, התקלה בפינוי הפצועים - והספק מי ירה בבניהו מלט | התחקיר המלא (צבא)

ב. ניסני
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לקראת בחירות האמצע, "אינשאללה": המוסלמי האנטי-ישראלי ניצח את הפריימריז במישיגן

המועמד הפרוגרסיבי האנטי-ישראלי מוביל על היילי סטיבנס הפרו-ישראלית | למרות שהתוצאות הסופיות טרם התקבלו, NBC כבר הכריזה עליו כמנצח | מבחן מכריע לכיוון אליו צועדת המפלגה הדמוקרטית, חודשים לפני בחירות האמצע בקונגרס שיכריעו את עתיד היחסים שבין ארצות הברית לישראל (בעולם)

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רגע של אימה ברחוב: מצלמת אבטחה תיעדה את השניות שבהן סערה חזקה שינתה הכול (חדשות בעולם)

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10:46

אופנועני מג"ב פתחו במרדף דרמטי עד למעצר החשודים | צפו

אופנועני החטיבה לבט"פ של מג"ב ולוחמי יס"מ גליל של מחוז צפון עצרו רכב חשוד שלא נענה לקריאותיהם לעצור | שני חשודים נעצרו, אקדח ומחסנית נתפסו | צפו במרדף הדרמטי (משטרה)

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10:33

פעילי שמאל פשטו על מטה 'הציונות הדתית' עם דם על הידיים | תיעוד

פעילי שמאל מארגון "עומדים ביחד" ניסו לחדור למטה מפלגת 'הציונות הדתית' בשוהם | הפעילים הגיעו עם מה שנראה כדם על הידיים ובצעקות "ערבים רוצים לחיות" | המשטרה פינתה אותם (פוליטי)

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10:25

"NORMAN'S": הכירו את אחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל

ליד כפר ורדים בגליל המערבי על כביש 854, יש סלע קטן עם כתובת צהובה: NORMAN'S. זו הכניסה לאחד השבילים הכי מוזרים וקסומים בגליל - ומה מחכה לנו בקצה? | ישראל שפירא עם ההמלצה התשיעית לבין הזמנים (טיולים)

ישראל שפירא
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