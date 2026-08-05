וועדת הכספים של הכנסת אישרה שורת העברות תקציביות דרמטיות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים, המיועדים לחיזוקה ולתקצובה של מערכת החינוך החרדית על כלל אגפיה, אך הבוקר, שופט העליון אלכס שטיין עוצר את העברת התקציבים | יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי: "את בג"ץ צריך לסגור" (חדשות)

קובי אטינגר