נהג שנסע בכביש נקלע לתופעת טבע נדירה, כאשר מאות אלפי חרקים התנגשו בשמשת הרכב ויצרו מראה מבעית (חדשות בעולם)דני שפיץ
שחקן כדורגל בן 24 נהרג כאשר ברק פגע במגרש במהלך משחק בתאילנד | 12 שחקנים נוספים נפצעו מהמכה הקטלנית | המשחק נעצר באמצע והשחקן פונה לבית החולים במצב קשה, מאוחר יותר מותו נקבע בבית החולים (בעולם)כיכר השבת
אח מקצועי באוסטרליה השתמש באימוני אומנויות לחימה כדי להשתלט על מטופל שיכור • התיעוד ממצלמות האבטחה פורסם ברשתות החברתיות | 'אלימות נגד עובדי בריאות היא בלתי מקובלת' (בעולם)כיכר השבת
וועדת הכספים של הכנסת אישרה שורת העברות תקציביות דרמטיות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים, המיועדים לחיזוקה ולתקצובה של מערכת החינוך החרדית על כלל אגפיה, אך הבוקר, שופט העליון אלכס שטיין עוצר את העברת התקציבים | יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי: "את בג"ץ צריך לסגור" (חדשות)קובי אטינגר
מודלי בינה מלאכותית חרגו מגבולות המבחן וניסו להחדיר קוד זדוני | המודלים התחזו לעובדים תוך ביצוע ניסיונות הונאה פסיביים שנחשפו בזמן אמת | החברות מבהירות כי הגנות הבטיחות הוסרו לצורך הניסוי (חדשות)כיכר השבת
שוב מטלטל את הגוש: יו"ר הדמוקרטים טען כי גיוס חרדים מלא אינו מהלך שניתן לבצע "מחר בבוקר", ועורר סערה פוליטית סביב שאלת השוויון בנטל והיערכות צה"לדני שפיץ
חמישה חשודים בהם שלושה קטינים וחייל צה"ל בשירות סדיר נעצרו בגין חשד להצתות וסחיטה באיומים במסגרת פרשייה המתנהלת ביחידה המרכזית במחוז ש"יקובי רוזן
חברת הקונגרס ראשידה טאליב, הידועה בעמדותיה האנטי-ישראליות, זכתה אמש בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית כנציגת מחוז 12 במישיגן לקונגרס.קובי אטינגר
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