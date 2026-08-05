שחקן כדורגל בן 24 נהרג כאשר ברק פגע במגרש במהלך משחק בתאילנד | 12 שחקנים נוספים נפצעו מהמכה הקטלנית | המשחק נעצר באמצע והשחקן פונה לבית החולים במצב קשה, מאוחר יותר מותו נקבע בבית החולים (בעולם)

כיכר השבת