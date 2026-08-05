כיכר השבת
מבזקמכת ארבה

הכביש הפך לענן שחור: נחיל חרקים ענקי תקף מאות דונמים

נהג שנסע בכביש נקלע לתופעת טבע נדירה, כאשר מאות אלפי חרקים התנגשו בשמשת הרכב ויצרו מראה מבעית (חדשות בעולם)

הכביש הפך לענן שחור: נחיל חרקים ענקי תקף מאות דונמים | צילום: צילום: מסך
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12:55

תיעוד מזעזע: הברק ירד משמיים - ופגע למוות בשחקן הכדורגל 

שחקן כדורגל בן 24 נהרג כאשר ברק פגע במגרש במהלך משחק בתאילנד | 12 שחקנים נוספים נפצעו מהמכה הקטלנית | המשחק נעצר באמצע והשחקן פונה לבית החולים במצב קשה, מאוחר יותר מותו נקבע בבית החולים (בעולם)

כיכר השבת
12:49

תותח: המטופל התנפל על האח - הוא לא ידע שהוא אלוף ג'יו ג'יסטו

אח מקצועי באוסטרליה השתמש באימוני אומנויות לחימה כדי להשתלט על מטופל שיכור • התיעוד ממצלמות האבטחה פורסם ברשתות החברתיות | 'אלימות נגד עובדי בריאות היא בלתי מקובלת' (בעולם)

כיכר השבת
12:31

שופט בג"ץ אלכס שטיין הקפיא את העברת התקציבים לחינוך החרדי | מילביצקי: "את בג"ץ צריך לסגור"

וועדת הכספים של הכנסת אישרה שורת העברות תקציביות דרמטיות בהיקף של כרבע מיליארד שקלים, המיועדים לחיזוקה ולתקצובה של מערכת החינוך החרדית על כלל אגפיה, אך הבוקר, שופט העליון אלכס שטיין עוצר את העברת התקציבים | יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי: "את בג"ץ צריך לסגור" (חדשות)

קובי אטינגר
12:29

מפחיד: הבטיחות הוסרה מסוכני בינה מלאכותית - ואז הם עשו דבר נורא

מודלי בינה מלאכותית חרגו מגבולות המבחן וניסו להחדיר קוד זדוני | המודלים התחזו לעובדים תוך ביצוע ניסיונות הונאה פסיביים שנחשפו בזמן אמת | החברות מבהירות כי הגנות הבטיחות הוסרו לצורך הניסוי (חדשות)

כיכר השבת
12:20

יאיר גולן שוב נגד גיוס חרדים: "אי אפשר לגייס אותם, הם קורבן לפופוליזם זול"

שוב מטלטל את הגוש: יו"ר הדמוקרטים טען כי גיוס חרדים מלא אינו מהלך שניתן לבצע "מחר בבוקר", ועורר סערה פוליטית סביב שאלת השוויון בנטל והיערכות צה"ל

דני שפיץ
12:11

חייל צה"ל ושלושה קטינים נעצרו | החשד: הצתות וסחיטה באיומים

חמישה חשודים בהם שלושה קטינים וחייל צה"ל בשירות סדיר נעצרו בגין חשד להצתות וסחיטה באיומים במסגרת פרשייה המתנהלת ביחידה המרכזית במחוז ש"י

קובי רוזן
11:37

בעלות של מיליוני שקלים: כך חגגו יום הולדת 70 למיליארדר לב לבייב • צפו

המיליארדר לב לבייב חגג יום הולדת 70 באירוע יוקרתי במיוחד בעלות של מיליוני שקלים ב'מרכז דוידסון' בירושלים | בחגיגה השתתפו רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים | על החלק המוזיקלי הופקדו בין היתר הזמרים יעקב שוואקי וליאור נרקיס והמוזיקאי ישראל סוסנה ותזמורתו • צפו (אנשים)

איציק אוחנה
11:37

ראשידה טאליב זכתה בפריימריז הדמוקרטי במישיגן

חברת הקונגרס ראשידה טאליב, הידועה בעמדותיה האנטי-ישראליות, זכתה אמש בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית כנציגת מחוז 12 במישיגן לקונגרס.

קובי אטינגר
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