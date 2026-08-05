אחרי רצח בנה תלמיד הישיבה: האם השכולה לא ויתרה וקיבלה בשורה

מועצת נציבי האש בספרינג ואלי החליטה להשעות את הכבאי שצילם רכב הצלה בחניית נכים בזמן שהפרמדיק החרדי הציל ילד מחוסר הכרה | הסערה לא נגמרה (חרדים)דניאל הרץ
חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין השתתף בשמחת הבר מצוה לנינו, והאזין בקשב רב לדרשת החתן שהזכיר את פסקיו של סבו | לאחר מכן נשא דברי חיזוק מרתקים, בהם סיפר על כוחו של יחיד למנוע בחכמה ובתבונה ריב ומחלוקת מרבים | צפו בתיעוד המרתק (חרדים)חיים רוזנבוים
השר לביטחון לאומי מגיב לדבריו של יו"ר הדמוקרטים על גיוס חרדים • "עלילות דם גזעניות נגד המגזר החרדי" | עוצמה יהודית תעתור לפסילת גולן מהתמודדות (פוליטי מדיני)יוני גבאי
גבר כבן 60 נפצע במצב בינוני לאחר שקלנועית התהפכה ברחוב הרצל בתל אביב. התאונה אירעה בשעה 14:03, והנפגע סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים איכילוב.קובי רוזן
אלפי תושבי טבריה התכנסו השבוע לכינוס אדיר נגד פגעי הטכנולוגיה וקדושת העיר • חבר המועצת הגאון רבי ראובן אלבז התייחס לסערת חוף הטרפז, והמשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן הזעיר ממשל הנחש • בסיום המעמד קיבלו האלפים עול מלכות שמיים • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מסכם (חרדים)חיים רוזנבוים
עיתוני המשטר בטהראן טוענים כי נשיא ארה"ב מנסה להסתיר את החולשה שלו נגד המשטר האכזרי - באיומים • "המלחמה היא כלכלית, מצר הורמוז הוא זירת ההכרעה" (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
אתמול פתחו כוחות מג"ב ומשטרת מחוז צפון במרדף אחר רכב חשוד סמוך לשפרעם שלא נענה לקריאות לעצור. הנהג נסע בנסיעה פראית נגד כיוון התנועה וסיכן משתמשי דרך. אופנועני החטיבה לביטחון פנים ירו לעבר גלגלי הרכב עד לעצירתו. בתום המרדף נעצרו שני חשודים בני 18 ו-21 מאיבטין ואעבלין, ונתפס אקדח גלוק. החשודים הועברו לחקירה בתחנת שפרעם.קובי רוזן
בזמן ששר המלחמה פיט הגסת' מכחיש בזעם דיווחים על "מחסור מסוכן" במיירטים, מומחים מזהירים מפני קריסת מערכי ההגנה העולמיים – והפתרון הישראלי המהפכני שיוכל להציל את המצב (חדשות בעולם)דני שפיץ
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