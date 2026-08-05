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מרדף משטרתי בשפרעם מסתיים במעצר שני חשודים ותפיסת אקדח

אתמול פתחו כוחות מג"ב ומשטרת מחוז צפון במרדף אחר רכב חשוד סמוך לשפרעם שלא נענה לקריאות לעצור. הנהג נסע בנסיעה פראית נגד כיוון התנועה וסיכן משתמשי דרך. אופנועני החטיבה לביטחון פנים ירו לעבר גלגלי הרכב עד לעצירתו. בתום המרדף נעצרו שני חשודים בני 18 ו-21 מאיבטין ואעבלין, ונתפס אקדח גלוק. החשודים הועברו לחקירה בתחנת שפרעם.

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