מרדף משטרתי בשפרעם מסתיים במעצר שני חשודים ותפיסת אקדח

מועצת נציבי האש בספרינג ואלי החליטה להשעות את הכבאי שצילם רכב הצלה בחניית נכים בזמן שהפרמדיק החרדי הציל ילד מחוסר הכרה | הסערה לא נגמרה (חרדים)דניאל הרץ
חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין השתתף בשמחת הבר מצוה לנינו, והאזין בקשב רב לדרשת החתן שהזכיר את פסקיו של סבו | לאחר מכן נשא דברי חיזוק מרתקים, בהם סיפר על כוחו של יחיד למנוע בחכמה ובתבונה ריב ומחלוקת מרבים | צפו בתיעוד המרתק (חרדים)חיים רוזנבוים
השר לביטחון לאומי מגיב לדבריו של יו"ר הדמוקרטים על גיוס חרדים • "עלילות דם גזעניות נגד המגזר החרדי" | עוצמה יהודית תעתור לפסילת גולן מהתמודדות (פוליטי מדיני)יוני גבאי
גבר כבן 60 נפצע במצב בינוני לאחר שקלנועית התהפכה ברחוב הרצל בתל אביב. התאונה אירעה בשעה 14:03, והנפגע סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים איכילוב.קובי רוזן
אלפי תושבי טבריה התכנסו השבוע לכינוס אדיר נגד פגעי הטכנולוגיה וקדושת העיר • חבר המועצת הגאון רבי ראובן אלבז התייחס לסערת חוף הטרפז, והמשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן הזעיר ממשל הנחש • בסיום המעמד קיבלו האלפים עול מלכות שמיים • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מסכם (חרדים)חיים רוזנבוים
עיתוני המשטר בטהראן טוענים כי נשיא ארה"ב מנסה להסתיר את החולשה שלו נגד המשטר האכזרי - באיומים • "המלחמה היא כלכלית, מצר הורמוז הוא זירת ההכרעה" (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
בזמן ששר המלחמה פיט הגסת' מכחיש בזעם דיווחים על "מחסור מסוכן" במיירטים, מומחים מזהירים מפני קריסת מערכי ההגנה העולמיים – והפתרון הישראלי המהפכני שיוכל להציל את המצב (חדשות בעולם)דני שפיץ
השופט קיבל את עמדת ההגנה וקבע רשלנות ברף נמוך • משפחת המנוחה ביקשה להימנע ממאסר בפועל | 9 חודשי עבודות שירות ו-8 שנות פסילה (חוק ומשפט)דניאל הרץ
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