בעקבות הפרה בוטה של ההסכמים ופריסת מחסומים צבאיים אסורים על ידי צבא לבנון, צבא ההגנה לישראל פתח היום בתקיפות ממוקדות בדרום המדינה, לאחר שפרסם לראשונה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף אזהרת פינוי דחופה ודרמטית לתושבי אל-מנסורי. (צבא וביטחון)ב. ניסני
בעקבות הפרה בוטה של ההסכמים ופריסת מחסומים צבאיים אסורים על ידי צבא לבנון, צבא ההגנה לישראל פתח היום בתקיפות ממוקדות בדרום המדינה, לאחר שפרסם לראשונה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף אזהרת פינוי דחופה ודרמטית לתושבי אל-מנסורי. (צבא וביטחון)ב. ניסני
עובד נמל התעופה לייפציג גילה רחפן עם מטען חבלה • מטוס התנגש באוויר בעצם לא מזוהה | החשד: ניסיון חבלה רוסי (בעולם)כיכר השבת
השבוע נחגגה שמחת הנישואין לנכדת גאון עדת תימן, הגאון רבי יצחק רצאבי, בת לבנו הגר"מ רצאבי, רב קהילות הקודש בתימן באלעד, חריש ועפולה, עב"ג החתן, בן הגאון רבי שלמה אכלופי | בשמחה הגדולה, שנערכה בהשתתפות קהל רב, נהרו עשרות רבנים, דיינים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה שבאו לאחל מזל טוב ולשמוח בשמחת בית הרב (חרדים)חיים רוזנבוים
השחקן המוכר ישראל אטיאס הגיע עם משפחתו וחבריו הקרובים לציון הקדוש • טקס החלאקה המסורתי לבנו ארי התקיים באווירה רוחנית מיוחדת | (ברנז'ה)איציק אוחנה
טב"מים אוקראיניים תקפו הלילה את מרכז הלוגיסטיקה של רשת הקמעונאות Wildberries בעיר אלכסין שבמחוז טולה ברוסיה. המתקן משתרע על שטח של כ-200 אלף מ"ר.קובי אטינגר
רוכב אופנוע כבן 30 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים עם רכב ברחוב החצב בנוף הגליל. התאונה אירעה בשעה 14:53, והנפגע סובל מחבלות בגפיים. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים האנגלי בנצרת.קובי רוזן
מחאה ספונטנית התקיימה אתמול (שלישי) בהר המנוחות בירושלים, בעקבות התקדמות עבודות חפירת מנהרות קבורה תת-קרקעיות, הנבנות מתחת לחלקות הקבורה הקיימות | בקרב חלק מציבור היישוב הישן גוברת ההתנגדות לקבורה במנהרות, תוך דרישה להמשיך בקבורת שדה רגילה | לפי ההערכות המאבק צפוי להחריף בתקופה הקרובה (חרדים)חיים רוזנבוים
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