טב"מים אוקראיניים תקפו מרכז לוגיסטיקה ענק ברוסיה

שר התקשורת לשעבר עזב את כחול לבן בחודש מאי האחרון והצטרף לרשימת 'ביחד' של נפתלי בנט, שהגיב על ההצטרפות: "נבחר ציבור מקצוען ומסור. ביחד נתקן את המדינה" (פוליטי מדיני)

יוני גבאי