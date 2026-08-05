טב"מים אוקראיניים תקפו הלילה את מרכז הלוגיסטיקה של רשת הקמעונאות Wildberries בעיר אלכסין שבמחוז טולה ברוסיה. המתקן משתרע על שטח של כ-200 אלף מ"ר.

קובי אטינגר