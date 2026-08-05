כיכר השבת
מבזקהסלמה בגבול הצפון

אזהרת פינוי דרמטית בלבנון: צה"ל מגיב בעוצמה נגד חיזבאללה

בעקבות הפרה בוטה של ההסכמים ופריסת מחסומים צבאיים אסורים על ידי צבא לבנון, צבא ההגנה לישראל פתח היום בתקיפות ממוקדות בדרום המדינה, לאחר שפרסם לראשונה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף אזהרת פינוי דחופה ודרמטית לתושבי אל-מנסורי. (צבא וביטחון)

לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

16:44

צה"ל תוקף יעדים בדרום לבנון בתגובה להפרת חיזבאללה

צה"ל החל בתקיפות ממוקדות במרחב דרום לבנון בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל.

ב. ניסני
16:33

צה"ל תוקף בעוצמה בדרום לבנון | דיווח מקומי על הרוג ומספר פצועים

בעקבות הפרה בוטה של ההסכמים ופריסת מחסומים צבאיים אסורים על ידי צבא לבנון, צבא ההגנה לישראל פתח היום בתקיפות ממוקדות בדרום המדינה, לאחר שפרסם לראשונה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף אזהרת פינוי דחופה ודרמטית לתושבי אל-מנסורי. (צבא וביטחון)

ב. ניסני
16:11

דרמת ענק בגרמניה: רחפן עם חומר נפץ התגלה בנמל תעופה - מטוס התנגש עם עב"ם

עובד נמל התעופה לייפציג גילה רחפן עם מטען חבלה • מטוס התנגש באוויר בעצם לא מזוהה | החשד: ניסיון חבלה רוסי (בעולם)

כיכר השבת
16:04

שמחה בעדת תימן: נכדת הגר"י רצאבי נישאה • גלריה

השבוע נחגגה שמחת הנישואין לנכדת גאון עדת תימן, הגאון רבי יצחק רצאבי, בת לבנו הגר"מ רצאבי, רב קהילות הקודש בתימן באלעד, חריש ועפולה, עב"ג החתן, בן הגאון רבי שלמה אכלופי | בשמחה הגדולה, שנערכה בהשתתפות קהל רב, נהרו עשרות רבנים, דיינים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה שבאו לאחל מזל טוב ולשמוח בשמחת בית הרב (חרדים)

חיים רוזנבוים
15:57

רגע של אמונה: ישראל אטיאס חגג חלאקה לבנו

השחקן המוכר ישראל אטיאס הגיע עם משפחתו וחבריו הקרובים לציון הקדוש • טקס החלאקה המסורתי לבנו ארי התקיים באווירה רוחנית מיוחדת | (ברנז'ה)

איציק אוחנה
15:45

טב"מים אוקראיניים תקפו מרכז לוגיסטיקה ענק ברוסיה

טב"מים אוקראיניים תקפו הלילה את מרכז הלוגיסטיקה של רשת הקמעונאות Wildberries בעיר אלכסין שבמחוז טולה ברוסיה. המתקן משתרע על שטח של כ-200 אלף מ"ר.

קובי אטינגר
15:45

תאונה בנוף הגליל: רוכב אופנוע כבן 30 נפצע במצב בינוני

רוכב אופנוע כבן 30 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים עם רכב ברחוב החצב בנוף הגליל. התאונה אירעה בשעה 14:53, והנפגע סובל מחבלות בגפיים. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים האנגלי בנצרת.

קובי רוזן
15:28

רק בקבורת שדה | אנשי 'היישוב הישן' מחריפים המחאה נגד מנהרות קבורה

מחאה ספונטנית התקיימה אתמול (שלישי) בהר המנוחות בירושלים, בעקבות התקדמות עבודות חפירת מנהרות קבורה תת-קרקעיות, הנבנות מתחת לחלקות הקבורה הקיימות | בקרב חלק מציבור היישוב הישן גוברת ההתנגדות לקבורה במנהרות, תוך דרישה להמשיך בקבורת שדה רגילה | לפי ההערכות המאבק צפוי להחריף בתקופה הקרובה (חרדים)

חיים רוזנבוים
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר