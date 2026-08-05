ראש הממשלה הגיש את תשובתו לבג"ץ בתגובה לעתירות הדורשות את הדחתו של השר בן גביר, וקבע כי מדובר בעניין שאינו שפיט וכי המינוי נעשה כדין | תקף בחריפות את עמדת היועצת המשפטית לממשלה והאשים אותה בניפוח אירועים שאינם מהווים עילה להדחה | בן גביר בירך ותקף בחריפות את היועמ"שית והדרג המקצועי: "לפקידי הדיפ סטייט אין שום סמכות להדיח" (פוליטי)

יוני גבאי